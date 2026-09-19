Salvini a Pontida scuote la Lega: “forte, unita e coraggiosa da nord a sud”

Un messaggio di unità e compattezza della Lega arriva da Matteo Salvini dal palco della Pontida dei giovani, appuntamento che anticipa il tradizionale raduno del movimento. Il segretario del Carroccio ha ribadito la necessità di un partito capace di mantenere insieme le diverse anime territoriali, dal Nord al Sud, richiamando i militanti alla determinazione e alla continuità dell’impegno politico. Nel suo intervento, Salvini ha posto al centro il tema della forza del movimento e della capacità di restare coeso, sottolineando il valore di una Lega presente su tutto il territorio nazionale. “La Lega vince solo se è forte, se è unita e libera e coraggiosa da nord a sud, e lo dico da milanese, lombardo e da padano”, evidenzia Salvini.

Il richiamo alla determinazione: “mai mollare nel bene e nel male”

Dal palco di Pontida, Salvini ha accompagnato il richiamo all’unità con un appello alla pazienza e alla capacità di affrontare le diverse fasi dell’attività politica senza perdere la motivazione. “Serve coraggio determinazione e pazienza che vuol dire mai mollare nel bene e nel male e mai montarsi la testa col vento in poppa, mai deprimersi ma rimboccarsi le maniche”, sottolinea Salvini. Parole rivolte soprattutto ai giovani militanti presenti all’iniziativa, con l’obiettivo di ribadire l’importanza della partecipazione e della continuità dell’impegno all’interno del partito.

L’appello alla Lega: coesione e continuità nel percorso politico

Nel corso del suo intervento, il leader del Carroccio ha insistito sui concetti di forza, unità, libertà e coraggio, indicandoli come elementi fondamentali per il futuro della Lega. Il richiamo alla necessità di “non montarsi la testa” nei momenti favorevoli e di “rimboccarsi le maniche” nelle fasi più difficili ha rappresentato il cuore del messaggio rivolto alla platea dei giovani militanti. La giornata di Pontida si inserisce nel percorso di confronto interno e di mobilitazione del movimento, con il raduno che rappresenta da sempre uno degli appuntamenti più importanti per la comunità politica della Lega.