Salute visiva e inclusione sociale: a Reggio Calabria la campagna Lions per il diritto a vedere bene

Nel mondo oltre 120 milioni di persone soffrono di disabilità visive che potrebbero essere corrette con un semplice paio di occhiali, ma la povertà estrema trasforma un diritto fondamentale in un lusso inaccessibile. Per contrastare questa forma silenziosa di esclusione sociale e di povertà educativa, venerdì 18 Settembre il Lions Club Reggio Calabria Host da il via sul territorio cittadino alla nuova campagna di raccolta e rigenerazione di occhiali usati.

L’iniziativa si inserisce nell’omonimo service umanitario di Lions International e del Distretto Lions 108 YA guidato per il corrente anno sociale dal Governatore Bruno Canetti, grazie anche all’attività della Responsabile Distrettuale e Coordinatrice del service Lea D’Agostino. L’intero network si appoggia all’infrastruttura d’eccellenza del Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati, che in poco più di vent’anni di attività ha già preso in carico oltre 4,5 milioni di dispositivi. Il progetto non risponde solo a una logica di solidarietà, ma incarna un modello virtuoso di economia circolare applicata al sociale: occhiali da vista e da sole dimenticati nei cassetti vengono sottratti allo smaltimento, igienizzati, riparati, misurati nella loro gradazione e infine distribuiti gratuitamente a chi ne ha bisogno, sia nel territorio nazionale che in quello internazionale.

“Vedere bene non può e non deve essere un privilegio” – spiega Rosy Perrone, Presidente del Lions Club Reggio Calabria Host. – “Restituire la vista a una persona significa reinserirla nel circuito sociale, scolastico e lavorativo, restituendole dignità e futuro. Dietro a un paio di occhiali abbandonato in un cassetto c’è un potenziale immenso di riscatto umano. Invitiamo la comunità reggina a rispondere con la consueta generosità a questa chiamata, trasformando un gesto semplicissimo in uno strumento concreto di equità e salute globale.”.

Grazie alla sensibilità del tessuto economico locale, il Club ha attivato ben undici punti di raccolta capillarmente diffusi a Reggio Calabria. I cittadini potranno depositare i propri occhiali inutilizzati da adulto o bambino, da vista o da sole, e persino le custodie, nei contenitori dedicati presso i seguenti presidi partner: Farmacia Fata Morgana, via Osanna, 15; Ottica Rita Condemi, via Giuseppe Battaglia, 62; Ottica Santa Caterina Tripodi, via Santa Caterina d’Alessandria, 119; VisionOttica, via Argine Destro Calopinace, 46; Ottica Gianni Livigni, viale Aldo Moro; Ottica Occhialeria, viale Amendola, 29c; Ottica Galizia, via Giuseppe de Nava, 14; Ottica Attisano, corso Giuseppe Garibaldi, 209; Ottica Luppino & Antonini, via Sbarre Centrali, 253; Ottica Cuzzola, corso Giuseppe Garibaldi, 245/247; Polis Ottica, via Marina, 3, Gallico Marina.

Al termine del periodo di raccolta degli occhiali usati, l’iniziativa offrirà un concreto presidio di prevenzione sanitaria: la cittadinanza potrà infatti usufruire di visite oculistiche e screening gratuiti effettuati dal Dott. Antonio Francesco Stilo, medico chirurgo specialista presso l’Unità Operativa di Oculistica del GOM di Reggio Calabria.