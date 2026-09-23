Salerosa apre le porte alla città: a Reggio Calabria un nuovo spazio tra cultura, arte e cucina

Un luogo in cui cucina, arte e cultura possano convivere e dialogare, nel cuore di un palazzo storico della città. È questa l’identità di Salerosa – Associazione Culturale Bistrot, il progetto nato dalla visione di Michela Cavallo insieme a Francesco Barbaro, che oggi “si apre ufficialmente alla città – c’è scritto in una nota – dopo un primo anno di ricerca e incontri. Salerosa ha sede all’interno del palazzo Liberty progettato dall’architetto Zani, tra i protagonisti dell’architettura italiana del Novecento. È qui che prende forma un progetto che unisce la dimensione enogastronomica alla programmazione culturale, attraverso due anime complementari: la cucina di Michela e la curatela artistica di Elmar Elisabetta Marcianò. La cucina rappresenta una delle due anime di Salerosa. Seguendo la sua passione per la cucina, Michela dà vita a un’esperienza culinaria che affonda le proprie radici nella storia e nella convivialità familiare. Con tenacia e dedizione conduce i suoi commensali all’interno di un’esperienza fatta di semplicità, cura e condivisione”.

“La sua proposta racconta un modo personale di intendere la cucina e, prima ancora, l’amore per l’atto di offrire: una materia prima scelta con attenzione, piatti che restituiscono un percorso iniziato per passione e proseguito poi in ambito professionale. È una cucina che non cerca sovrastrutture, ma trova nella semplicità e nella cura il proprio punto di forza. Una ricerca libera, personale e istintiva, come ogni forma d’arte. A questa dimensione si affianca la programmazione curata da Elmar Elisabetta Marcianò, che porterà negli spazi di Salerosa mostre, incontri, presentazioni e musica dal vivo, alternando protagonisti della scena locale e ospiti nazionali. La struttura, organizzata su due piani, è stata concepita per accogliere le due dimensioni del progetto in maniera autonoma ma complementare: da una parte l’esperienza gastronomica, dall’altra gli appuntamenti culturali, in un dialogo continuo ma senza sovrapposizioni”, prosegue la nota.

L’apertura ufficiale della nuova stagione associativa è in programma giovedì 1 ottobre

L’apertura ufficiale della nuova stagione associativa è in programma giovedì 1 ottobre alle ore 20:30, con una serata inaugurale accompagnata da musica dal vivo e da un menù speciale firmato da Michela e dalla chef Sabina Aloi, liberamente ispirato agli Anni ’20 e reinterpretato in chiave contemporanea. Con l’apertura alla città, Salerosa inaugura così “una nuova fase del proprio percorso: un luogo di convivialità, ricerca e cultura, dove linguaggi diversi si incontrano e diventano occasione di relazione e condivisione”.