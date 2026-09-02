Rubano un’auto e due bottiglie di champagne, poi aggrediscono i poliziotti: due arresti a Catanzaro

Due persone sono state arrestate dalla Squadra Volante della Questura di Catanzaro con accuse, a vario titolo, di evasione, furto aggravato, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L’operazione è scattata dopo un episodio avvenuto a Catanzaro Lido, dove i due soggetti sono ritenuti responsabili del furto di un’autovettura e di un successivo furto all’interno di un esercizio commerciale. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha consentito di bloccare i due presunti autori dei fatti ancora in possesso della refurtiva, evitando che potessero allontanarsi ulteriormente. Durante le fasi dell’arresto, però, secondo quanto ricostruito, entrambi avrebbero opposto resistenza arrivando ad aggredire gli agenti intervenuti.

Furto a Catanzaro Lido, rubata un’auto e sottratte due bottiglie di champagne in un bar

Secondo la ricostruzione fornita dalla Questura di Catanzaro, i due arrestati sarebbero coinvolti nel furto di un’automobile e nell’ingresso all’interno di un bar situato in via Formia a Catanzaro Lido, dal quale avrebbero trafugato due bottiglie di champagne. Il colpo è stato interrotto dall’arrivo delle volanti della Polizia di Stato, intervenute rapidamente dopo la segnalazione dell’accaduto. Gli operatori sono riusciti a individuare e fermare i due soggetti, che al momento del controllo si trovavano ancora in possesso dei beni sottratti. L’intervento della Squadra Volante ha permesso quindi di recuperare la refurtiva e procedere nei confronti dei due uomini, ritenuti responsabili dei reati contestati.

Uno degli arrestati era ai domiciliari: contestata anche l’evasione

Tra le accuse formulate nei confronti dei due arrestati figura anche quella di evasione. Uno dei soggetti, infatti, secondo quanto comunicato, si trovava già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari al momento dei fatti. La violazione della misura restrittiva ha portato quindi a un’ulteriore contestazione nei suoi confronti, oltre alle accuse legate al presunto furto e agli episodi successivi. La posizione dei due uomini sarà ora valutata dall’autorità giudiziaria nell’ambito dell’udienza di convalida degli arresti, eseguiti in flagranza di reato.

Aggressione agli agenti durante il fermo: un poliziotto ferito

Le fasi successive al fermo sono state caratterizzate da momenti di tensione. Secondo quanto riferito, entrambi i soggetti avrebbero tentato di sottrarsi alla custodia degli agenti, aggredendo il personale di polizia. La colluttazione si sarebbe verificata all’interno degli uffici di polizia, dove i due arrestati sono stati accompagnati dopo il fermo. A seguito dell’aggressione, un agente della Polizia di Stato ha riportato delle ferite e gli è stata prescritta una prognosi di sette giorni. L’episodio ha determinato quindi ulteriori contestazioni per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, che si aggiungono alle accuse già mosse per il furto aggravato.

Attesa per l’udienza di convalida degli arresti a Catanzaro

Dopo gli arresti eseguiti dalla Squadra Volante della Questura di Catanzaro, è attesa per oggi l’udienza di convalida davanti all’autorità giudiziaria. I due uomini dovranno rispondere delle contestazioni formulate nei loro confronti, mentre proseguiranno gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti avvenuti a Catanzaro Lido. L’attività della Polizia di Stato ha consentito di intervenire in tempi rapidi, bloccare i presunti responsabili e recuperare la refurtiva, portando all’arresto dei due soggetti accusati dei diversi reati contestati.