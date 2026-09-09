Rossano, intercettata hashish in un pacco destinato ad un detenuto: sequestrati 300 grammi in carcere

La Polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Rossano, a Corigliano-Rossano, ha intercettato un pacco postale indirizzato a un detenuto appartenente al circuito di “Media sicurezza” all’interno del quale sono stati trovati e sequestrati circa 300 grammi di hashish. A renderlo noto, con due comunicati distinti, sono stati il segretario locale dell’Alleanza sindacale Polizia penitenziaria Giuliano Gasparro e il Sappe. “Il quantitativo di stupefacente intercettato, peraltro già confezionato e sapientemente suddiviso in singole dosi pronte per lo spaccio – afferma il segretario regionale Alsippe Roger Durante – non era certamente destinato al consumo personale di un singolo recluso. La modalità di confezionamento dimostra chiaramente che la droga avrebbe alimentato e gestito un’articolata piazza di spaccio interna all’istituto, generando pericolose dinamiche di potere, credito, sopraffazione e profitti illeciti. Questo straordinario risultato è stato raggiunto in un contesto operativo estremamente complesso, caratterizzato da croniche carenze organiche, carenza di adeguate dotazioni tecnologiche e criticità legate al sovraffollamento detentivo“.

“È plausibile immaginare – affermano Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe e Francesco Ciccone, segretario nazionale – che la sostanza sarebbe stata spacciata all’interno dell’istituto ad altri reclusi. Il carcere, così, può diventare un luogo di spaccio, come nelle pubbliche piazze, ma probabilmente ancora più redditizio. Per una più efficace prevenzione sarebbe opportuno un incremento significativo delle piante organiche che, in alcuni istituti, risultano chiaramente sottodimensionate, arrecando un inevitabile abbassamento dei livelli di sicurezza“.