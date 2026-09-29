Roscioli vince le Suppletive di Reggio Calabria, la notizia arriva alla Camera: i Deputati si alzano in piedi e applaudono | VIDEO

E' il pomeriggio di ieri, anche alla Camera dei Deputati è arrivata la notizia della vittoria di Fabio Roscioli alle elezioni suppletive di Reggio Calabria. L'aula, piena di parlamentari, si alza così in piedi e rivolge un sentito applauso al candidato vincitore

Applauso della Camera dei Deputati per vittoria Roscioli alle Suppletive

Tutti in piedi a tributare un applauso al nuovo collega. E’ il pomeriggio di ieri, anche alla Camera dei Deputati è arrivata la notizia della vittoria di Fabio Roscioli alle elezioni suppletive di Reggio Calabria. L’aula, piena di parlamentari, si alza così in piedi e rivolge un sentito applauso al candidato vincitore, espressione del CentroDestra che in questi pochi mesi siederà su quegli stessi banchi, sostituendo il dimissionario Francesco Cannizzaro, a fine maggio diventato nuovo Sindaco della città dello Stretto. A postare il video, sui propri canali social, è il sottosegretario Matilde Siracusano.

Ecco il filmato del momento dell’applauso.

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