Roscioli vince, Forza Italia esulta: tutte le FOTO della festa dopo il successo alle Suppletive di Reggio Calabria

Fabio Roscioli ha vinto le elezioni suppletive di Reggio Calabria. Con il 51%, ha avuto la meglio degli altri tre candidati: Benedetto si è fermato al 36,59%, Giannetta ha sfiorato l’11%, Toscano ha centrato l’1,44%. Nel pomeriggio, poco prima che venissero scrutinate le ultime sezioni, i vertici di Forza Italia sono usciti fuori dalla segreteria politica di Francesco Cannizzaro, per raccogliere l’abbraccio della folla festante dopo la vittoria. Presenti in tanti: oltre al candidato e al Sindaco, ovviamente, anche Roberto Occhiuto, il sottosegretario Matilde Siracusano, il Senatore Claudio Lotito, Stefania Craxi, Mario Occhiuto, Giovanni Arruzzolo. Grande festa, abbracci, sorrisi e poi gli interventi sul palco. A corredo dell’articolo, la fotogallery completa della festa.