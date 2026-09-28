Roscioli vince, Forza Italia esulta: tutte le FOTO della festa dopo il successo alle Suppletive di Reggio Calabria

Nel pomeriggio, poco prima che venissero scrutinate le ultime sezioni, i vertici di Forza Italia sono usciti fuori dalla segreteria politica di Francesco Cannizzaro, per raccogliere l'abbraccio della folla festante dopo la vittoria

  • festa Forza Italia dopo vittoria roscioli alle suppletive Occhiuto Lotito festeggiano sul palco
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • festa Forza Italia dopo vittoria roscioli alle suppletive Occhiuto Lotito festeggiano sul palco
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  • roscioli craxi occhiuto
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  • roscioli saluta i cittadini dopo vittoria suppletive
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  • occhiuto arruzzolo lotito
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  • festa Forza Italia dopo vittoria roscioli alle suppletive Occhiuto Lotito festeggiano sul palco
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  • festa Forza Italia dopo vittoria roscioli alle suppletive Occhiuto Lotito festeggiano sul palco
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  • lotito arruzzolo cirillo milia
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  • cannizzaro roscioli occhiuto
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  • Cannizzaro parla dal palco dopo vittoria Roscioli alle suppletive (1)
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  • Cannizzaro parla dal palco dopo vittoria Roscioli alle suppletive (1)
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  • Cannizzaro parla dal palco dopo vittoria Roscioli alle suppletive (1)
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  • Cannizzaro parla dal palco dopo vittoria Roscioli alle suppletive (1)
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  • lotito
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  • Cannizzaro parla dal palco dopo vittoria Roscioli alle suppletive (1)
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  • cannizzaro occhiuto siracusano
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  • Cannizzaro parla dal palco dopo vittoria Roscioli alle suppletive (1)
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  • Cannizzaro parla dal palco dopo vittoria Roscioli alle suppletive (1)
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  • stefania craxi
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  • roscioli
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  • Occhiuto Arruzzolo Lotito Milia
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  • cannizzaro occhiuto arruzzolo lotito
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  • Roberto Occhiuto
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  • Francesco Cannizzaro
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  • francesco cannizzaro
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  • francesco cannizzaro e matilde siracusano
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  • Fabio Roscioli
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  • cannizzaro parla dal palco dopo vittoria roscioli
  • roberto occhiuto parla dal palco dopo vittoria roscioli
  • cannizzaro parla dal palco dopo vittoria roscioli
  • cannizzaro parla dal palco dopo vittoria roscioli
  • cannizzaro parla dal palco dopo vittoria roscioli
  • roberto occhiuto parla dal palco dopo vittoria roscioli
  • cannizzaro parla dal palco dopo vittoria roscioli
  • stefania craxi abbraccia francesco cannizzaro dopo vittoria roscioli
  • Francesco cannizzaro e roberto occhiuto si abbracciano dopo vittoria roscioli
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Fabio Roscioli ha vinto le elezioni suppletive di Reggio Calabria. Con il 51%, ha avuto la meglio degli altri tre candidati: Benedetto si è fermato al 36,59%, Giannetta ha sfiorato l’11%, Toscano ha centrato l’1,44%. Nel pomeriggio, poco prima che venissero scrutinate le ultime sezioni, i vertici di Forza Italia sono usciti fuori dalla segreteria politica di Francesco Cannizzaro, per raccogliere l’abbraccio della folla festante dopo la vittoria. Presenti in tanti: oltre al candidato e al Sindaco, ovviamente, anche Roberto Occhiuto, il sottosegretario Matilde Siracusano, il Senatore Claudio Lotito, Stefania Craxi, Mario Occhiuto, Giovanni Arruzzolo. Grande festa, abbracci, sorrisi e poi gli interventi sul palco. A corredo dell’articolo, la fotogallery completa della festa.

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