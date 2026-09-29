Rosarno, numeri da record al Motor Show Scarburato: oltre 450 moto e 24 motoclub per una grande festa dei bikers

Domenica 27 Settembre 2026 si è svolta la terza edizione del “Motor Show Scarburato”, l’evento motociclistico organizzato dal Motoclub “I Scarburati” ASD che vede radunarsi nella piazza Sant’Antonio in Contrada Bosco a Rosarno (RC) centinaia di bikers provenienti da tutta la Calabria e non solo. Numeri da record per questa edizione che ha registrato la partecipazione di oltre 450 motociclette e la presenza di circa 24 motoclub, coinvolgendo persone di ogni età per trascorrere una giornata all’insegna dei motori, della buona compagnia e del divertimento.

Il gruppo infatti, ha organizzato un ricco programma di attività per allietare il pomeriggio dei loro ospiti. Dopo la canonica benedizione dei caschi da parte del parroco Don Antonino, si è svolta l’attesissima e sentita “Gara Sound” nella quale i bikers si sfidano a colpi di acceleratore per decretare la moto che raggiunge i db più alti; quest’anno inoltre, anche i più piccoli hanno potuto sgasare con le loro motorette in una speciale edizione “baby” di questa competizione.

“The slow ride Championship” è stata invece la gara che ha premiato la moto più lenta, una gara basata sull’equilibrio, mentre altri bikers si sfidavano al “Braccio di Ferro Scarburato”. Grazie agli omaggi degli sponsor, tutti i vincitori sono stati premiati con borselli, Zaini, T shirt, capellini e altri oggetti utili a chi va in moto. Un’altra parentesi particolarmente sentita è quella dei contest sui social: quest’anno, oltre all’ormai consolidato “Photo Contest” su Instagram, ne è stato indetto un secondo su Facebook interamente dedicato alle bikers donne e alle zavorrine.

Le foto più votate hanno portato a casa bellissimi premi tra cui un casco e un kit biker, anch’essi omaggiati dagli sponsor. Infine, il contest della “moto vintage” ha premiato una vespa marciante del 1963.

L’intera giornata è stata animata e trasmessa in diretta dell’emittente radiofonica Studio 54 Network che con le interviste e la buona musica ha intrattenuto il pubblico in modo coinvolgente.

Non potevano mancare i bolidi a 4 ruote, Lamborghini , Audi , fuoristrada e addirittura una bellissima Lancia Delta Intregrale con livrea Martini Racing.

Il presidente del gruppo, Giuseppe Cannatà, nell’intervista conclusiva della giornata, ha ringraziato calorosamente tutti gli sponsor che hanno aderito all’iniziativa e l’amministrazione Comunale, ribandendo che è solo grazie a loro e al lavoro del gruppo , se è stato possibile realizzare questo evento. Con la speranza di aver trasmesso tutta la loro passione per il mondo delle due ruote e dei motori, il gruppo ha rimandato l’appuntamento al prossimo anno.