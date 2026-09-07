Roccella, pronta la Festa dell’Unità del PD. Con uno sguardo alle suppletive e al futuro della Calabria

Un pomeriggio di confronto politico tra presente e futuro. Venerdì 11 settembre torna a Roccella Jonica la Festa dell’Unità del Circolo cittadino del Partito Democratico, con un appuntamento ospitato a Largo Colonne e articolato in due momenti distinti: il primo dedicato alle elezioni suppletive per il Collegio Camera del 27 e 28 settembre, il secondo proiettato verso il percorso che condurrà alle prossime elezioni politiche del 2027. L’iniziativa nasce come occasione di discussione aperta e confronto pubblico, non riservata ai soli iscritti, con l’obiettivo di coinvolgere cittadini, simpatizzanti e rappresentanti politici in un ragionamento sui temi che riguardano il territorio calabrese e il futuro della partecipazione democratica.

La giornata si aprirà alle 17:30 con l’appuntamento dal titolo “Da Qui per Tutti”, durante il quale Enzo Romeo intervisterà Frank Benedetto, candidato alle elezioni suppletive del 27 e 28 settembre. Un dialogo pensato come una conversazione pubblica e non come un comizio, con l’obiettivo di approfondire idee, proposte e impegno del candidato per il territorio, in un confronto rivolto a iscritti, simpatizzanti e cittadini chiamati a partecipare alla sfida elettorale.

“Il Pd che guarda al 2027”: il confronto sulla Calabria e sulla partecipazione politica

Alle 19 prenderà il via il secondo momento della serata, dal titolo “C’è bisogno d’uno slancio generoso, fosse anche un sogno matto: il PD che guarda al 2027”, citazione tratta da una canzone di Francesco Guccini che sintetizza l’ambizione dell’incontro: iniziare a costruire una prospettiva politica in vista delle prossime elezioni politiche. Tra gli interventi previsti ci sarà quello di Ernesto Alecci, chiamato a offrire una fotografia della situazione regionale e delle condizioni concrete della Calabria, con particolare attenzione ai temi dei diritti fondamentali. Secondo gli organizzatori, il contributo di Alecci proporrà una lettura alternativa rispetto alla rappresentazione della regione diffusa sui social dal presidente Roberto Occhiuto e dalla sua Giunta, concentrandosi sullo stato di fatto di settori come sanità, mobilità e lavoro, elementi decisivi per comprendere se in Calabria sia realmente possibile restare e costruire il proprio futuro.

Nel corso dell’incontro interverrà anche Davide Latella, uno dei promotori del Forum delle Idee di Reggio Calabria, che porterà il punto di vista legato alla partecipazione civica giovanile e alle modalità con cui coinvolgere nuove generazioni nella vita politica. Sarà un momento di ascolto e confronto rivolto anche ai dirigenti del Partito Democratico presenti, con l’obiettivo di raccogliere spunti e idee per riattivare un percorso di partecipazione più ampio. Spazio anche all’analisi istituzionale con Marco Schirripa, docente presso l’Università di Reggio Calabria, che affronterà il rapporto tra regole elettorali e disaffezione degli elettori, offrendo una lettura aggiornata della nuova legge elettorale in discussione al Senato.

Nicola Irto illustrerà la rotta del Pd calabrese verso il 2027

A Nicola Irto sarà affidato il compito di delineare il percorso del Partito Democratico calabrese verso le elezioni politiche del 2027, attraverso un’analisi dei prossimi passaggi politici e organizzativi necessari per rafforzare la proposta del partito. Al termine della serata interverrà Vittorio Zito, a nome del circolo cittadino, per i saluti conclusivi e per raccogliere gli spunti emersi dal confronto, illustrando anche le prossime iniziative del circolo di Roccella.

Il filo conduttore dell’iniziativa è rappresentato dalla volontà di unire la scadenza elettorale più immediata con una riflessione di prospettiva. Secondo il Circolo del Pd di Roccella, le suppletive del 27 e 28 settembre rappresentano un passaggio importante, ma non esauriscono il ruolo di una comunità politica. L’obiettivo è affrontare temi che riguardano direttamente la vita dei cittadini: le condizioni materiali della Calabria, la qualità della partecipazione, le regole della democrazia e la capacità di costruire una direzione politica condivisa.

La Festa dell’Unità viene quindi proposta come uno spazio di discussione aperto, rivolto a tutte le persone interessate ad ascoltare, intervenire e contribuire al confronto pubblico. L’appuntamento è fissato per venerdì 11 settembre dalle ore 17:30 a Largo Colonne, Roccella Jonica.