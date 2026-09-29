Roccella celebra il ventennale di “Ottobre in Poesia” con due eventi all’ex Convento dei Minimi | INFO

Roccella Jonica rinnova il proprio legame con “Ottobre in Poesia”, il Festival Poetico Internazionale della Sardegna che nel 2026 celebra il suo ventennale, con due appuntamenti in programma sabato 3 e domenica 4 ottobre, alle ore 19:00, nella suggestiva cornice dell’ex Convento dei Minimi. L’edizione del ventennale propone un articolato calendario di iniziative dedicate alla poesia, al teatro e alla musica, che si svolgeranno dal 2 al 31 ottobre, coinvolgendo 10 comuni italiani, tra cui Roccella Jonica, Siderno e Polistena.

Per il Comune di Roccella Jonica si tratta del terzo anno consecutivo di gemellaggio con il Festival, un percorso avviato su impulso dell’Assessore alla Cultura Rossella Scherl e tramite la poetessa e scrittrice Antonella Iaschi, che conferma l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso iniziative capaci di promuovere la cultura e la condivisione attraverso le diverse forme dell’espressione artistica.

Gli appuntamenti calabresi del Festival prenderanno il via il 2 ottobre, contemporaneamente alle iniziative previste a Roma e Pinerolo, per poi proseguire in Sardegna, dove il Festival è nato e si è sviluppato grazie all’impegno e alla volontà del suo ideatore Leonardo Omar Onida.

Il primo appuntamento a Roccella Jonica è in programma sabato 3 ottobre alle ore 19:00 all’ex Convento dei Minimi con “DAMNED. A cosa serve la Poesia?”, spettacolo poetico-musicale di Leonardo Onida, con Vincenzo Oppedisano e una voce a sorpresa. Una performance che, partendo dall’interrogativo evocato dal titolo, porta sul palco una riflessione sul valore della poesia e sulla sua capacità di uscire dagli schemi e attraversare l’esperienza umana.

Nella stessa cornice, domenica 4 ottobre, sempre alle ore 19:00, spazio, invece, allo spettacolo del gruppo musicale “Zu Ta Loja”, progetto nato dall’ispirazione e dalla realizzazione di brani musicali basati sui testi poetici scritti in greco di Calabria dalla poetessa Francesca Tripodi. Una proposta nella quale poesia, musica e patrimonio linguistico del territorio si incontrano, contribuendo alla valorizzazione di una preziosa espressione della cultura calabrese.

Protagonisti dello spettacolo saranno Manuela Romeo, voce e percussioni, Salvatore Familiari, chitarra classica, acustica e battente, Peppe D’Agostino, plettri, chitarre, fiati e percussioni, Vittorio Romeo, fisarmonica, e Nunzio Trapani, voce recitante.

Le due serate rappresentano un’ulteriore occasione per inserire Roccella Jonica all’interno di una rete culturale di respiro nazionale e per offrire alla comunità momenti di incontro nei quali la parola poetica dialoga con la musica, il teatro e le tradizioni linguistiche. Entrambi gli eventi sono a ingresso libero.