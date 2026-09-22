Rizziconi, successo per la 4ª Mostra Scambio del Vespa Club: migliaia di appassionati sfidano il maltempo

Si è conclusa con uno straordinario bilancio di affluenza e profonda soddisfazione la 4ª Mostra Scambio organizzata dal Vespa Club Rizziconi, tenutasi nei giorni 19 e 20 settembre 2026 presso l’area parcheggio del Centro Commerciale Porto degli Ulivi. Nonostante le avversità climatiche e le condizioni meteo incerte che hanno caratterizzato il fine settimana, la manifestazione ha richiamato numerosi collezionisti, curiosi e appassionati di motori d’epoca, Vespe e moto storiche da tutto il Sud Italia.

La determinazione degli organizzatori e l’entusiasmo dei partecipanti hanno trasformato l’evento in una vera e propria festa del collezionismo e della passione su due e quattro ruote. Gli stand allestiti nell’area espositiva hanno offerto a visitatori e appassionati pezzi di ricambio rari, accessori vintage e veicoli d’epoca perfettamente conservati o restaurati.

Un sentito ringraziamento va a tutti gli espositori, che con la loro presenza e professionalità hanno arricchito l’evento, credendo fermamente nella riuscita della manifestazione nonostante la pioggia. Un doveroso e caloroso grazie va anche alla direzione e allo staff del Centro Commerciale Porto degli Ulivi per l’eccellente ospitalità, la disponibilità e il supporto logistico fondamentale offerto per l’allestimento dell’area.

“Siamo estremamente soddisfatti dell’esito di questa quarta edizione“, dichiarano i rappresentanti del Vespa Club Rizziconi. “Vedere così tanta affluenza e sentire la vicinanza di espositori e visitatori, anche di fronte al maltempo, ripaga pienamente tutti i nostri sforzi. La risposta del pubblico ci conferma che la Mostra Scambio sta diventando un punto di riferimento sempre più solido nel territorio“.

Con il sorriso e l’orgoglio di un’ennesima sfida vinta, il Vespa Club Rizziconi chiude i battenti di questa edizione, dando a tutti gli appassionati e amici il più caloroso arrivederci al prossimo anno per la quinta edizione!