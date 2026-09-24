Rizziconi, il seme della legalità dà i suoi frutti: su un terreno sottratto alla ‘ndrangheta nasce un campo da calcio | INTERVISTE

In una significativa giornata per la comunità di Rizziconi, un terreno precedentemente sottratto alla criminalità organizzata è stato trasformato in un moderno campo sportivo dedicato ai giovani calciatori locali. Questo progetto di riqualificazione è il risultato di una proficua collaborazione tra pubblico e privato, resa possibile grazie al sostegno finanziario e materiale di importanti realtà energetiche del territorio.

L’iniziativa non rappresenta solo un miglioramento delle infrastrutture sportive, ma assume un alto valore simbolico nel percorso di riscatto sociale e legalità della zona. La gestione dell’area è affidata a una storica associazione sportiva giovanile, che si impegna a promuovere i valori sani dello sport tra le nuove generazioni. Attraverso questa sinergia, il sito diventa un emblema di trasparenza e speranza, dimostrando come la cooperazione comunitaria possa convertire spazi legati al malaffare in luoghi di aggregazione e crescita. Di seguito il servizio di Graziano Tomarchio, per StrettoWeb.