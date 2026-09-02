Rizziconi, a settembre torna la Mostra Scambio di auto, moto e ricambi d’epoca | INFO

Il fascino dei motori d’epoca torna protagonista in Calabria. Sabato 19 e domenica 20 settembre 2026, il Centro Commerciale Porto degli Ulivi di Rizziconi, in provincia di Reggio Calabria, ospiterà la quarta edizione della Mostra Scambio di auto, moto e ricambi, organizzata dal Vespa Club Rizziconi. Durante le due giornate sarà possibile ammirare auto storiche e Vespa iconiche che hanno segnato intere generazioni, oltre a cercare pezzi di ricambio rari e accessori difficili da trovare. L’iniziativa rappresenterà un vero viaggio nel tempo tra passione, storia e nostalgia, pensato non soltanto per collezionisti ed esperti, ma anche per famiglie e semplici curiosi.

La Mostra Scambio di Rizziconi offrirà così un’occasione per riscoprire modelli entrati nella storia del motorismo e condividere la passione per le due e quattro ruote del passato. L’ingresso sarà completamente gratuito per tutti i visitatori.