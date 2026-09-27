Risultati Serie D: Vibonese corsara in casa della Nissa, la Reggina vola. La nuova classifica

Tutti i risultati della 5ª giornata del girone I di Serie D e la classifica aggiornata

reggina-igea virtus
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Reggina a punteggio pieno, a quota 15. Cinque su cinque per gli amaranto, capolista sempre più solitaria del girone I di Serie D. E’ della squadra di Marchionni il big match di giornata. Battuta l’Igea Virtus, ora a -5 dalla vetta. Bene ancora il Sambiase, che vince il derby con la Vigor Lamezia e resta a -2 dalla vetta. Nell’altro big match, colpaccio Vibonese in casa della Nissa, a cui non è al momento servito il cambio di allenatore. Nisseni in caduta libera, a metà classifica. Primo successo per il Trapani, a Ragusa.

Risultati Serie D girone I, 5ª giornata

Sabato 26 settembre

Ore 18.30

Enna-Licata 0-3

Domenica 27 settembre

Ore 15.00

Athletic Palermo-Milazzo 3-0
PraiaTortora-Gela 1-0
Nissa-Vibonese 0-2
Reggina-Igea Virtus 2-0
Sambiase-Vigor Lamezia 4-1
Siracusa-Modica 1-0
Ragusa-Trapani 0-1

Ore 16.00

Castrumfavara-Avola 0-1

Classifica Serie D girone I

  1. Reggina 15
  2. Sambiase 13
  3. Vibonese 10
  4. Igea Virtus 10
  5. Digiesse PraiaTortora 9
  6. Avola 9
  7. Licata 8
  8. Nissa 7
  9. Athletic Palermo 7
  10. Milazzo 6
  11. Castrumfavara 4
  12. Siracusa 4 (-7)
  13. Modica 4
  14. Gela 3 (-1)
  15. Ragusa 2
  16. Vigor Lamezia 2
  17. Enna 1
  18. Trapani -2 (-5)

Prossimo Turno Serie D girone I, 6ª giornata

Domenica 4 ottobre

Ore 15.00

Avola-Ragusa
Gela-Athletic Palermo
Igea Virtus-Nissa
Licata-Sambiase
Milazzo-Siracusa
Modica-Enna
Trapani-Reggina
Vibonese-Digiesse PraiaTortora
Vigor Lamezia-Castrumfavara

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