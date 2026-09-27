Risultati Serie D: Vibonese corsara in casa della Nissa, la Reggina vola. La nuova classifica

Reggina a punteggio pieno, a quota 15. Cinque su cinque per gli amaranto, capolista sempre più solitaria del girone I di Serie D. E’ della squadra di Marchionni il big match di giornata. Battuta l’Igea Virtus, ora a -5 dalla vetta. Bene ancora il Sambiase, che vince il derby con la Vigor Lamezia e resta a -2 dalla vetta. Nell’altro big match, colpaccio Vibonese in casa della Nissa, a cui non è al momento servito il cambio di allenatore. Nisseni in caduta libera, a metà classifica. Primo successo per il Trapani, a Ragusa.
Risultati Serie D girone I, 5ª giornata
Sabato 26 settembre
Ore 18.30
Enna-Licata 0-3
Domenica 27 settembre
Ore 15.00
Athletic Palermo-Milazzo 3-0
PraiaTortora-Gela 1-0
Nissa-Vibonese 0-2
Reggina-Igea Virtus 2-0
Sambiase-Vigor Lamezia 4-1
Siracusa-Modica 1-0
Ragusa-Trapani 0-1
Ore 16.00
Castrumfavara-Avola 0-1
Classifica Serie D girone I
- Reggina 15
- Sambiase 13
- Vibonese 10
- Igea Virtus 10
- Digiesse PraiaTortora 9
- Avola 9
- Licata 8
- Nissa 7
- Athletic Palermo 7
- Milazzo 6
- Castrumfavara 4
- Siracusa 4 (-7)
- Modica 4
- Gela 3 (-1)
- Ragusa 2
- Vigor Lamezia 2
- Enna 1
- Trapani -2 (-5)
Prossimo Turno Serie D girone I, 6ª giornata
Domenica 4 ottobre
Ore 15.00
Avola-Ragusa
Gela-Athletic Palermo
Igea Virtus-Nissa
Licata-Sambiase
Milazzo-Siracusa
Modica-Enna
Trapani-Reggina
Vibonese-Digiesse PraiaTortora
Vigor Lamezia-Castrumfavara