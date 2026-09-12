Risultati Serie D, solo pareggi nei tre anticipi del sabato: Igea Virtus e Siracusa non sfondano. La classifica

Solo pareggi nei tre anticipi della seconda giornata del girone I di Serie D. Segno “X” nelle sfide giocate tra le 16 e le 17 di questo pomeriggio. 1-1 tra Vibonese e Siracusa: avanti gli aretusei con l’ex Reggina Guida, pareggia Semenzin all’85’. Identico risultato anche tra PraiaTortora e Sambiase, nel derby calabrese tra cosentini e lametini. Avanti i locali, a inizio gara, e seconda vittoria di fila pregustata dopo la cinquina a Enna: nel finale pareggiano gli ospiti. Sempre pari, ma più spettacolare, tra Vigor Lamezia e Igea Virtus. Avanti i biancoverdi, che si fanno rimontare dai siciliani tra primo tempo e inizio ripresa, ma alla fine arriva il definitivo pari locale.
Con questi risultati, la classifica è solo leggermente smossa. Piccoli passi avanti, ma domani Reggina e Nissa possono andare a 6 punti. I risultati di oggi, la classifica aggiornata e il programma di domani.
Risultati Serie D girone I, 2ª giornata
Sabato 12 settembre
Ore 16.00
- Vibonese-Siracusa 1-1
Ore 17.00
- PraiaTortora-Sambiase 1-1
- Vigor Lamezia-Igea Virtus 2-2
Domenica 13 settembre
Ore 15.00
- Avola-Trapani
- Milazzo-Ragusa
- Modica-Reggina
Ore 17.00
- Athletic Palermo-Enna
- Gela-Castrumfavara
Ore 20.00
- Licata-Nissa
Classifica Serie D girone I
- Digiesse PraiaTortora 4*
- Vibonese 4*
- Igea Virtus 4*
- Sambiase 4*
- Reggina 3
- Castrumfavara 3
- Nissa 3
- Ragusa 1
- Modica 1
- Vigor Lamezia 1*
- Milazzo 0
- Licata 0
- Enna 0
- Athletic Palermo 0
- Avola 0
- Gela -1
- Siracusa -3 (-7)*
- Trapani -6
*una partita in più
Prossimo Turno Serie D girone I, 3ª giornata
Mercoledì 16 settembre
Ore 15.00
- Athletic Palermo-PraiaTortora
- Castrumfavara-Licata
- Enna-Milazzo
- Igea Virtus-Vibonese
- Nissa-Trapani
- Sambiase-Modica
- Siracusa-Gela
- Ragusa-Vigor Lamezia
Ore 18.30
- Reggina-Avola