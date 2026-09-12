Risultati Serie D, solo pareggi nei tre anticipi del sabato: Igea Virtus e Siracusa non sfondano. La classifica

Con questi risultati, la classifica è solo leggermente smossa. Piccoli passi avanti, ma domani Reggina e Nissa possono andare a 6 punti

Siracusa esultanza
Foto Siracusa 1924

Solo pareggi nei tre anticipi della seconda giornata del girone I di Serie D. Segno “X” nelle sfide giocate tra le 16 e le 17 di questo pomeriggio. 1-1 tra Vibonese e Siracusa: avanti gli aretusei con l’ex Reggina Guida, pareggia Semenzin all’85’. Identico risultato anche tra PraiaTortora e Sambiase, nel derby calabrese tra cosentini e lametini. Avanti i locali, a inizio gara, e seconda vittoria di fila pregustata dopo la cinquina a Enna: nel finale pareggiano gli ospiti. Sempre pari, ma più spettacolare, tra Vigor Lamezia e Igea Virtus. Avanti i biancoverdi, che si fanno rimontare dai siciliani tra primo tempo e inizio ripresa, ma alla fine arriva il definitivo pari locale.

Con questi risultati, la classifica è solo leggermente smossa. Piccoli passi avanti, ma domani Reggina e Nissa possono andare a 6 punti. I risultati di oggi, la classifica aggiornata e il programma di domani.

Risultati Serie D girone I, 2ª giornata

Sabato 12 settembre

Ore 16.00

  • Vibonese-Siracusa 1-1

Ore 17.00

  • PraiaTortora-Sambiase 1-1
  • Vigor Lamezia-Igea Virtus 2-2

Domenica 13 settembre

Ore 15.00

  • Avola-Trapani
  • Milazzo-Ragusa
  • Modica-Reggina

Ore 17.00

  • Athletic Palermo-Enna
  • Gela-Castrumfavara

Ore 20.00

  • Licata-Nissa

Classifica Serie D girone I

  1. Digiesse PraiaTortora 4*
  2. Vibonese 4*
  3. Igea Virtus 4*
  4. Sambiase 4*
  5. Reggina 3
  6. Castrumfavara 3
  7. Nissa 3
  8. Ragusa 1
  9. Modica 1
  10. Vigor Lamezia 1*
  11. Milazzo 0
  12. Licata 0
  13. Enna 0
  14. Athletic Palermo 0
  15. Avola 0
  16. Gela -1 
  17. Siracusa -3 (-7)*
  18. Trapani -6

*una partita in più

Prossimo Turno Serie D girone I, 3ª giornata

Mercoledì 16 settembre

Ore 15.00

  • Athletic Palermo-PraiaTortora
  • Castrumfavara-Licata
  • Enna-Milazzo
  • Igea Virtus-Vibonese
  • Nissa-Trapani
  • Sambiase-Modica
  • Siracusa-Gela
  • Ragusa-Vigor Lamezia

Ore 18.30

  • Reggina-Avola
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