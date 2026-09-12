Risultati Serie D, solo pareggi nei tre anticipi del sabato: Igea Virtus e Siracusa non sfondano. La classifica

Solo pareggi nei tre anticipi della seconda giornata del girone I di Serie D. Segno “X” nelle sfide giocate tra le 16 e le 17 di questo pomeriggio. 1-1 tra Vibonese e Siracusa: avanti gli aretusei con l’ex Reggina Guida, pareggia Semenzin all’85’. Identico risultato anche tra PraiaTortora e Sambiase, nel derby calabrese tra cosentini e lametini. Avanti i locali, a inizio gara, e seconda vittoria di fila pregustata dopo la cinquina a Enna: nel finale pareggiano gli ospiti. Sempre pari, ma più spettacolare, tra Vigor Lamezia e Igea Virtus. Avanti i biancoverdi, che si fanno rimontare dai siciliani tra primo tempo e inizio ripresa, ma alla fine arriva il definitivo pari locale.

Con questi risultati, la classifica è solo leggermente smossa. Piccoli passi avanti, ma domani Reggina e Nissa possono andare a 6 punti. I risultati di oggi, la classifica aggiornata e il programma di domani.

Risultati Serie D girone I, 2ª giornata

Sabato 12 settembre

Ore 16.00

Vibonese-Siracusa 1-1

Ore 17.00

PraiaTortora-Sambiase 1-1

Vigor Lamezia-Igea Virtus 2-2

Domenica 13 settembre

Ore 15.00

Avola-Trapani

Milazzo-Ragusa

Modica-Reggina

Ore 17.00

Athletic Palermo-Enna

Gela-Castrumfavara

Ore 20.00

Licata-Nissa

Classifica Serie D girone I

Digiesse PraiaTortora 4* Vibonese 4* Igea Virtus 4* Sambiase 4* Reggina 3 Castrumfavara 3 Nissa 3 Ragusa 1 Modica 1 Vigor Lamezia 1* Milazzo 0 Licata 0 Enna 0 Athletic Palermo 0 Avola 0 Gela -1 Siracusa -3 (-7)* Trapani -6

*una partita in più

Prossimo Turno Serie D girone I, 3ª giornata

Mercoledì 16 settembre

Ore 15.00

Athletic Palermo-PraiaTortora

Castrumfavara-Licata

Enna-Milazzo

Igea Virtus-Vibonese

Nissa-Trapani

Sambiase-Modica

Siracusa-Gela

Ragusa-Vigor Lamezia

Ore 18.30