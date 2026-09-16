Risultati Serie D: la Nissa batte il Trapani, pochi gol e tanti pareggi nelle altre sfide. La classifica aggiornata

Terza giornata del girone I di Serie D (primo turno infrasettimanale) in corso. Diverse gare già disputate nel pomeriggio, il quadro sarà completo entro questa sera. Tanti i pareggi, pochi i gol e vittorie solo di misura. Ok Milazzo e Sambiase, pari Vigor a Ragusa e 1-1 anche tra Athletic Palermo e PraiaTortora. La Nissa si issa a 7 battendo per 2-0 il Trapani, che con tre sconfitte su tre resta immobile con il -6 in classifica. Anche la Reggina vince 4-0.

Risultati Serie D girone I, 3ª giornata

Mercoledì 16 settembre

Ore 15.00

Ragusa-Vigor Lamezia 1-1

Ore 16.00

Athletic Palermo-PraiaTortora 1-1

Castrumfavara-Licata 1-1

Enna-Milazzo 0-1

Sambiase-Modica 1-0

Ore 16.30

Nissa-Trapani 2-0

Ore 18.30

Reggina-Avola 4-0

Ore 19.00

Igea Virtus-Vibonese

Ore 20.30

Siracusa-Gela

Classifica Serie D girone I

Reggina 9 Sambiase 7 Nissa 7 Milazzo 6 Digiesse PraiaTortora 5 Vibonese 4* Igea Virtus 4* Castrumfavara 4 Athletic Palermo 4 Avola 3 Gela 2 (-1)* Ragusa 2 Vigor Lamezia 2 Licata 2 Modica 1 Enna 0 Siracusa -3 (-7)* Trapani -6

*una partita in meno

Prossimo Turno Serie D girone I, 4ª giornata

Domenica 20 settembre

Ore 15.00