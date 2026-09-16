Risultati Serie D: la Nissa batte il Trapani, pochi gol e tanti pareggi nelle altre sfide. La classifica aggiornata

Terza giornata del girone I di Serie D (primo turno infrasettimanale) in corso. Diverse gare già disputate nel pomeriggio, il quadro sarà completo entro questa sera. Tanti i pareggi, pochi i gol e vittorie solo di misura. Ok Milazzo e Sambiase, pari Vigor a Ragusa e 1-1 anche tra Athletic Palermo e PraiaTortora. La Nissa si issa a 7 battendo per 2-0 il Trapani, che con tre sconfitte su tre resta immobile con il -6 in classifica. Anche la Reggina vince 4-0.
Risultati Serie D girone I, 3ª giornata
Mercoledì 16 settembre
Ore 15.00
- Ragusa-Vigor Lamezia 1-1
Ore 16.00
- Athletic Palermo-PraiaTortora 1-1
- Castrumfavara-Licata 1-1
- Enna-Milazzo 0-1
- Sambiase-Modica 1-0
Ore 16.30
- Nissa-Trapani 2-0
Ore 18.30
- Reggina-Avola 4-0
Ore 19.00
- Igea Virtus-Vibonese
Ore 20.30
- Siracusa-Gela
Classifica Serie D girone I
- Reggina 9
- Sambiase 7
- Nissa 7
- Milazzo 6
- Digiesse PraiaTortora 5
- Vibonese 4*
- Igea Virtus 4*
- Castrumfavara 4
- Athletic Palermo 4
- Avola 3
- Gela 2 (-1)*
- Ragusa 2
- Vigor Lamezia 2
- Licata 2
- Modica 1
- Enna 0
- Siracusa -3 (-7)*
- Trapani -6
*una partita in meno
Prossimo Turno Serie D girone I, 4ª giornata
Domenica 20 settembre
Ore 15.00
- Avola-Nissa
- PraiaTortora-Siracusa
- Gela-Enna
- Licata-Ragusa
- Milazzo-Sambiase
- Modica-Castrumfavara
- Trapani-Igea Virtus
- Vibonese-Athletic Palermo
- Vigor Lamezia-Reggina