Risorgimento Nazionale nomina il suo Segretario Provinciale per Reggio Calabria | NOME

Il movimento politico Risorgimento Nazionale, guidato dal Presidente Antonio Fierro, annuncia ufficialmente la nomina di Maria Luisa Scafaria a nuovo Segretario Provinciale di Reggio Calabria. La nomina segna un passaggio fondamentale per il radicamento del movimento sul territorio reggino, con l’obiettivo di tradurre in azioni concrete i principi e le battaglie del Manifesto dei Valori del partito. In una fase delicata per l’economia e la tenuta sociale della Calabria, la guida di Maria Luisa Scafaria si inserisce nel solco della missione nazionale promossa dal Presidente Fierro: tutelare il patrimonio della comunità, rilanciare il tessuto produttivo e restituire centralità ed efficienza alle famiglie, ai giovani, ai lavoratori e ai pensionati.

“Accetto questo incarico con profondo senso di responsabilità e con la piena consapevolezza delle sfide che attendono il nostro territorio”, dichiara la neo Segretaria Provinciale Maria Luisa Scafaria. “Reggio Calabria e la sua provincia hanno bisogno di un cambio di passo deciso. Il nostro impegno prioritario sarà quello di calare le battaglie di Risorgimento Nazionale nella realtà locale: dalla difesa della sanità pubblica universale, che deve garantire cure dignitose ed efficienti a tutti i cittadini, al sostegno concreto per le nostre piccole e medie imprese, botteghe artigiane, commercianti e agricoltori, oggi soffocati da una pressione fiscale insostenibile e da una burocrazia paralizzante“.

“Faremo della tutela delle nuove generazioni un pilastro del nostro mandato — prosegue Scafaria — creando condizioni concrete affinché gli studenti e i giovani della provincia reggina non siano più costretti ad emigrare per costruire il proprio futuro, ma possano trovare opportunità di lavoro stabile e dignitoso nella propria terra. Saremo inoltre costantemente al fianco delle Forze dell’Ordine per garantire presidio del territorio, sicurezza e legalità, e ci batteremo per la tutela del potere d’acquisto di salari e pensioni“.

Con la nomina di Maria Luisa Scafaria, Risorgimento Nazionale avvia una fase di ascolto e presenza capillare nei comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria, per construire un’azione politica solida, vicina alle esigenze reali del popolo e indipendente da logiche di potere esterne. Nelle prossime settimane, la Segretaria Provinciale convocherà il coordinamento locale per definire la squadra di segreteria e illustrare nel dettaglio le prime iniziative programmatiche sul territorio.