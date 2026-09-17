Risorgimento Nazionale nomina il suo Segretario Provinciale per Reggio Calabria | NOME

La nomina segna un passaggio fondamentale per il radicamento del movimento sul territorio reggino

Risorgimento Nazionale Maria Luisa Scafaria

Il movimento politico Risorgimento Nazionale, guidato dal Presidente Antonio Fierro, annuncia ufficialmente la nomina di Maria Luisa Scafaria a nuovo Segretario Provinciale di Reggio Calabria. La nomina segna un passaggio fondamentale per il radicamento del movimento sul territorio reggino, con l’obiettivo di tradurre in azioni concrete i principi e le battaglie del Manifesto dei Valori del partito. In una fase delicata per l’economia e la tenuta sociale della Calabria, la guida di Maria Luisa Scafaria si inserisce nel solco della missione nazionale promossa dal Presidente Fierro: tutelare il patrimonio della comunità, rilanciare il tessuto produttivo e restituire centralità ed efficienza alle famiglie, ai giovani, ai lavoratori e ai pensionati.

“Accetto questo incarico con profondo senso di responsabilità e con la piena consapevolezza delle sfide che attendono il nostro territorio”, dichiara la neo Segretaria Provinciale Maria Luisa Scafaria. “Reggio Calabria e la sua provincia hanno bisogno di un cambio di passo deciso. Il nostro impegno prioritario sarà quello di calare le battaglie di Risorgimento Nazionale nella realtà locale: dalla difesa della sanità pubblica universale, che deve garantire cure dignitose ed efficienti a tutti i cittadini, al sostegno concreto per le nostre piccole e medie imprese, botteghe artigiane, commercianti e agricoltori, oggi soffocati da una pressione fiscale insostenibile e da una burocrazia paralizzante“.

Faremo della tutela delle nuove generazioni un pilastro del nostro mandato — prosegue Scafaria — creando condizioni concrete affinché gli studenti e i giovani della provincia reggina non siano più costretti ad emigrare per costruire il proprio futuro, ma possano trovare opportunità di lavoro stabile e dignitoso nella propria terra. Saremo inoltre costantemente al fianco delle Forze dell’Ordine per garantire presidio del territorio, sicurezza e legalità, e ci batteremo per la tutela del potere d’acquisto di salari e pensioni“.

Con la nomina di Maria Luisa Scafaria, Risorgimento Nazionale avvia una fase di ascolto e presenza capillare nei comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria, per construire un’azione politica solida, vicina alle esigenze reali del popolo e indipendente da logiche di potere esterne. Nelle prossime settimane, la Segretaria Provinciale convocherà il coordinamento locale per definire la squadra di segreteria e illustrare nel dettaglio le prime iniziative programmatiche sul territorio.

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