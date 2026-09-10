Risanamento Messina, Cacciotto e Gioveni: “fondi in esaurimento, garantire nuova continuità finanziaria”

“La notizia dell’imminente esaurimento delle risorse destinate al risanamento e allo sbaraccamento della città non può lasciare tranquilla la comunità messinese. Il percorso avviato negli ultimi anni per sradicare una piaga storica richiede certezza finanziaria e continuità operativa, senza battute d’arresto che rischierebbero di paralizzare gli interventi già programmati. Sono ancora troppe le aree urbane che attendono il definitivo abbattimento delle baracche e la riqualificazione del territorio. Realtà come Camaro San Luigi, Mangialupi, Bisconte e diversi altri rioni vivono quotidianamente il peso di una situazione di degrado che attende risposte concrete e in tempi rapidi”. Lo affermano i consiglieri di Fratelli d’Italia Alessandro Cacciotto (Terza Circoscrizione) e Libero Gioveni (Capogruppo in Consiglio Comunale).

Per queste ragioni, i due esponenti di Fdi rivolgono “un fermo invito al Sindaco di Messina affinché si adoperi immediatamente in tutte le sedi istituzionali competenti — regionali e nazionali — per garantire il reperimento di nuovi fondi”. “Non possiamo permetterci che il piano di risanamento subisca un rallentamento proprio mentre si stanno raccogliendo i primi frutti di un lavoro complesso,” dichiarano Cacciotto e Gioveni. “L’eliminazione delle baracche e la restituzione della dignità abitativa ai residenti di tanti quartieri periferici devono rimanere una priorità assoluta dell’Amministrazione. I due esponenti di Fratelli d’Italia assicurano che continueranno a vigilare sull’evoluzione della vicenda, stimolando l’Amministrazione per evitare che le attese di tante famiglie messinesi restino disattese”, concludono.