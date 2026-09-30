Riqualificazione Stadium di via Capo Bruzzano, Modafferi: “spazio abbandonato restituito alla collettività”

Ultimati i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell’area esterna allo Stadium di via Capo Bruzzano, destinati a parcheggio a servizio dell’impianto. L’intervento afferisce al programma straordinario finanziario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città Metropolitane, di rilevante importanza per la viabilità e la fruibilità dell’impianto sportivo, ha riguardato la complessiva riqualificazione urbanistica dell’area esterna, fino ad oggi in stato di degrado e sottoutilizzo.

Grazie a questo progetto, gli spazi liberi sono stati ridisegnati e organizzati in modo funzionale, al fine di garantire un migliore accesso all’impianto e una più ordinata sosta dei veicoli, con evidenti benefici per gli utenti, le squadre sportive e l’intera comunità. L’area sarà inoltre dotata di adeguata segnaletica stradale, al fine di regolamentare in modo sicuro i flussi veicolari e pedonali, e di uno spazio appositamente predisposto per l’atterraggio dell’elisoccorso, a ulteriore tutela della pubblica incolumità e a supporto delle operazioni di emergenza sul territorio.

Si segnala, inoltre, la gradita visita e il sopralluogo effettuati dal Consigliere Marco Villani, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha potuto constatare direttamente la regolare esecuzione dei lavori e la qualità dell’intervento realizzato.

“Si tratta – spiega il sindaco Domenico Modaffari – di un’ulteriore opera e di uno spazio abbandonato che vengono finalmente restituiti alla collettività, a testimonianza di un percorso concreto di rigenerazione urbana e di attenzione alle esigenze quotidiane dei cittadini. Questo risultato è stato raggiunto grazie all’impegno costante e alla sensibilità di questa Amministrazione Comunale, nell’ottica di garantire sempre maggiori livelli di sicurezza, decoro e qualità della vita per la nostra comunità“.