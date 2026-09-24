Rinnovate le cariche dei vertici dell’Associazione dei Comuni della Piana “Città degli Ulivi”. I NOMI degli eletti

Nuovi vertici per l’Associazione dei Comuni della Piana “Città degli Ulivi”. Mercoledì scorso, nell’Aula Consiliare del Comune di Taurianova, si è riunita l’Assemblea dell’organismo che riunisce i sindaci dei Comuni della Piana di Gioia Tauro, chiamata a rinnovare le cariche di presidente dell’Assemblea e presidente del Comitato Direttivo. Al termine della seduta, i sindaci hanno eletto all’unanimità e per acclamazione Alessandro Giovinazzo, sindaco di Rizziconi, alla presidenza dell’Assemblea, e Alberto Morano, sindaco di Laureana di Borrello, alla guida del Comitato Direttivo.

I due nuovi presidenti resteranno in carica per i prossimi due anni e prendono il posto di Michele Conia, sindaco di Cinquefrondi, e Marco Caruso, sindaco di Molochio, che hanno guidato l’associazione nella precedente fase. La scelta condivisa dai primi cittadini della Piana rappresenta un passaggio importante per una realtà territoriale che coinvolge circa 170 mila abitanti e che punta a rafforzare il coordinamento tra le amministrazioni locali.

Le sfide della Piana: sanità, viabilità, sicurezza e dissesto idrogeologico

Durante l’assemblea sono intervenuti diversi sindaci dei Comuni aderenti, che hanno sottolineato la necessità di mantenere una forte unità d’intenti per affrontare le principali criticità del territorio. Tra i temi indicati come prioritari figurano la sanità, la viabilità, la sicurezza e il dissesto idrogeologico, questioni che interessano quotidianamente cittadini, imprese e comunità locali. L’obiettivo condiviso è quello di proseguire lungo un percorso di collaborazione istituzionale, mettendo insieme le esigenze dei diversi Comuni e rafforzando la capacità dell’associazione di rappresentare le istanze della Piana nei confronti degli enti sovraordinati e delle istituzioni regionali e nazionali.

Soddisfatti per la fiducia ricevuta e consapevoli della responsabilità dei nuovi incarichi, i due presidenti hanno ringraziato i colleghi sindaci per il sostegno ricevuto e i predecessori per il lavoro svolto negli anni precedenti. Il nuovo presidente dell’Assemblea, Alessandro Giovinazzo, ha sottolineato la volontà di affrontare le difficoltà del territorio con un approccio condiviso e costruttivo. “Affronteremo ogni criticità del territorio con equilibrio e compattezza per il bene delle nostre Comunità. Lavoreremo con spirito propositivo e inclusivo facendo valere le legittime ragioni del nostro territorio ma mantenendo sempre un giusto, rispettoso e costruttivo dialogo con gli Enti sovraordinati e le Istituzioni”, ha affermato Alessandro Giovinazzo.

Anche il neo presidente del Comitato Direttivo, Alberto Morano, ha ribadito l’importanza di un lavoro comune tra amministratori, superando differenze politiche e concentrandosi sugli interessi delle comunità rappresentate. “Continueremo a lavorare per dare voce ad un territorio importante con molte problematiche ancora da risolvere, ma con un immenso potenziale. Sarà un lavoro d’insieme con tutti i colleghi Sindaci per dare risposte ai nostri cittadini, indipendentemente dal colore politico di ognuno di noi e nel rispetto delle diverse visioni, con la consapevolezza di avere l’onere e soprattutto l’onore di rappresentarli”, ha dichiarato Alberto Morano.

Ora la formazione del Comitato Direttivo e la nomina in Conferenza ASP

Il primo impegno operativo per i nuovi vertici dell’associazione sarà ora la formazione della squadra che comporrà il Comitato Direttivo, con il coinvolgimento degli altri sindaci della Piana. Un passaggio necessario per dare piena operatività alla nuova governance e definire le prossime strategie di intervento. Successivamente, l’assemblea sarà chiamata anche a nominare il rappresentante dell’associazione in seno alla Conferenza ASP dei Sindaci, un ruolo particolarmente rilevante alla luce delle numerose questioni aperte sul fronte sanitario e dei servizi territoriali. Con l’elezione di Giovinazzo e Morano, l’Associazione dei Comuni della Piana “Città degli Ulivi” apre dunque una nuova fase, puntando sulla collaborazione tra amministrazioni e sulla capacità di fare rete per affrontare le sfide di un territorio ricco di potenzialità ma anche chiamato a risolvere diverse criticità strutturali.