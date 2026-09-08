Rilancio dei borghi collinari: pronta la visita del Ministro Musumeci nella Locride

Il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci sarà a San Giovanni di Gerace sabato 12 settembre per partecipare all’iniziativa dedicata all’intitolazione di un viale all’avvocato Fortunato Cavaleri, già sindaco del piccolo centro della Vallata del Torbido negli anni ’50. L’appuntamento sarà anche un’importante occasione di confronto sul futuro dei borghi collinari, sulle difficoltà legate allo spopolamento e sulle strategie necessarie per invertire una tendenza che interessa migliaia di comuni italiani. L’evento si svolgerà alle ore 11 nella sala consiliare del Municipio di San Giovanni di Gerace e vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, amministratori locali ed esperti chiamati ad approfondire il tema della crisi demografica delle aree interne, particolarmente sentita in Calabria.

La riflessione sarà dedicata al destino dei piccoli centri, alle difficoltà causate dalla diminuzione della popolazione e alla necessità di valorizzare territori che custodiscono storia, cultura e patrimonio ambientale. Da tempo, infatti, il calo demografico interessa oltre 2300 comuni italiani, con un fenomeno particolarmente evidente nelle aree interne della Calabria. Ad affrontare questi temi saranno il professor Aurelio Misiti, già presidente del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, e il professor Ottavio Amaro dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Nel corso dell’incontro si parlerà di denatalità, emigrazione giovanile, marginalità delle realtà minori e delle difficoltà che molti borghi devono affrontare a causa di una pianificazione infrastrutturale che spesso ha privilegiato le grandi direttrici viarie e ferroviarie, oltre a un modello turistico concentrato soprattutto sulle aree costiere.

Presenti istituzioni regionali e rappresentanti del territorio

All’iniziativa prenderanno parte l’assessore regionale all’Istruzione Eulalia Micheli, in rappresentanza anche del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, impegnato a Montesilvano, in Abruzzo, alla convention nazionale dei giovani di Forza Italia. È previsto inoltre un intervento in video collegamento della sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano. L’appuntamento coinvolgerà numerosi sindaci del comprensorio, in particolare quelli appartenenti all’Unione Valle del Torbido, presieduta da Antonio Barillaro, sindaco di San Giovanni di Gerace.

Nella brochure realizzata per l’occasione e dal titolo “Tra i vineji della storia”, espressione che richiama i vicoli della storia del borgo, il sindaco Antonio Barillaro sottolinea il valore dei piccoli centri come possibile punto di ripartenza. “Si tratta di paesi lucenti di storia e di cultura che, nel renderli unici, possono rappresentare il patrimonio da cui ripartire per un’inversione di tendenza”. Un messaggio che sintetizza l’obiettivo dell’incontro: accendere nuovamente l’attenzione sui borghi e sulle loro potenzialità, trasformando le difficoltà legate allo spopolamento in una occasione di rilancio.

L’omaggio a Fortunato Cavaleri e la valorizzazione delle eccellenze locali

La giornata prevede anche il momento simbolico dello scoprimento della targa di intitolazione del viale all’avvocato Fortunato Cavaleri, figura che ha rappresentato una pagina importante della storia amministrativa di San Giovanni di Gerace. Al termine della cerimonia, gli ospiti saranno accolti per una degustazione di prodotti tipici preparati in loco, ulteriore occasione per valorizzare le tradizioni del territorio e riportare l’attenzione sulle ricchezze del borgo. San Giovanni di Gerace, attraverso l’iniziativa “Tra i vineji della storia”, punta così a raccontare un patrimonio fatto di paesaggio, beni architettonici e opere d’arte, elementi che possono rappresentare una risorsa strategica per il futuro dei piccoli comuni calabresi.