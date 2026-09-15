Rientro a scuola, Mattia: “ascoltare bambini e ragazzi per accompagnarli nel cambiamento”

Con l’avvio del nuovo anno scolastico arriva anche la riflessione del dottor Emanuele Mattia, già Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che ha voluto rivolgere un pensiero a bambini, adolescenti, famiglie, docenti e istituzioni in occasione del ritorno tra i banchi. Al centro del suo intervento il valore dell’ascolto e dell’accompagnamento emotivo degli studenti, soprattutto nei momenti di transizione tra un ciclo scolastico e l’altro, quando alle aspettative per il nuovo percorso possono affiancarsi timori e difficoltà. “L’inizio di un nuovo anno scolastico non coincide soltanto con il ritorno tra i banchi. Per migliaia di bambini e adolescenti rappresenta un momento di cambiamento, di nuove relazioni, aspettative e, talvolta, comprensibili preoccupazioni.”

Mattia richiama l’attenzione sull’approfondimento recentemente pubblicato dal Gruppo CRC, che riprende le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità sul rientro a scuola, sottolineando la necessità di accompagnare con attenzione questa fase delicata della vita dei più giovani. “L’approfondimento recentemente pubblicato dal Gruppo CRC, che richiama le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità sul rientro a scuola, offre uno spunto importante per ricordarci quanto sia necessario accompagnare con attenzione questa fase, soprattutto nei momenti di passaggio da un ciclo scolastico all’altro.”

Il ritorno alla quotidianità, la ripresa dei ritmi scolastici, l’incontro con nuovi insegnanti e compagni, ma anche il timore legato al rendimento o alla difficoltà di sentirsi pienamente parte del gruppo possono rappresentare esperienze vissute in modo diverso da ogni ragazzo. “Per questo, accanto alla preparazione didattica, occorre continuare a investire sulla capacità di ascoltare, accogliere e riconoscere le emozioni dei nostri giovani, senza minimizzarne timori e difficoltà.”

Scuola, famiglia e territorio: un’alleanza necessaria

L’ex Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria evidenzia quindi il ruolo fondamentale della collaborazione tra tutti gli attori coinvolti nel percorso educativo. “Come già Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ritengo particolarmente significativo il richiamo a una stabile alleanza tra scuola, famiglia e territorio. Il benessere scolastico non può essere responsabilità di un singolo soggetto: è un impegno condiviso che coinvolge genitori, docenti, dirigenti, istituzioni e servizi territoriali.” Secondo Mattia, la scuola non deve limitarsi alla trasmissione delle conoscenze, ma deve essere anche uno spazio nel quale bambini e ragazzi imparano a conoscere se stessi, sviluppare relazioni e affrontare le difficoltà. “La scuola deve certamente formare e trasmettere conoscenza, ma deve essere anche il luogo nel quale bambini e ragazzi imparano a conoscere se stessi, a confrontarsi con gli altri, a costruire relazioni, ad affrontare le difficoltà e a sviluppare quelle competenze umane e sociali che li accompagneranno per tutta la vita.”

Un passaggio particolare della riflessione è dedicato agli studenti che affrontano il primo giorno in una nuova realtà scolastica: dai bambini che entrano nella scuola primaria agli studenti che iniziano la secondaria o un nuovo percorso di studi. “Una particolare attenzione deve essere rivolta a chi oggi affronta il suo primo giorno, a chi lascia la scuola dell’infanzia per entrare nella primaria, a chi passa alla scuola secondaria e a chi inizia un nuovo percorso di studi. Dietro ogni passaggio ci sono emozioni, aspettative e anche qualche paura. Agli adulti spetta il compito di accompagnare questi momenti con equilibrio, presenza e fiducia.”

Ai ragazzi Mattia rivolge un invito a vivere la scuola come un percorso di crescita nel quale anche gli errori possono diventare occasioni di apprendimento. “Ai ragazzi vorrei rivolgere soprattutto un pensiero: non abbiate paura di non essere perfetti fin dal primo giorno. La scuola è anche il luogo nel quale si può sbagliare, imparare, crescere e trovare gradualmente la propria strada. Chiedere aiuto, parlare delle proprie difficoltà e condividere ciò che si prova è parte del percorso di crescita.”

L’appello a famiglie, docenti e istituzioni

Nel suo intervento Mattia si rivolge anche alle famiglie, agli insegnanti e alle istituzioni, richiamando l’importanza di una comunità educativa capace di sostenere ogni studente. “Alle famiglie rivolgo l’invito ad ascoltare prima ancora di chiedere risultati. Agli insegnanti e a tutto il personale scolastico va il ringraziamento per il delicato compito educativo che quotidianamente svolgono. Alle istituzioni ricordo la responsabilità di garantire scuole sicure, inclusive, accessibili e capaci di non lasciare indietro nessuno.”

Infine l’augurio per il nuovo anno scolastico rivolto a tutta la comunità della Città Metropolitana di Reggio Calabria. “A tutte le bambine e i bambini, alle ragazze e ai ragazzi della Città Metropolitana di Reggio Calabria, alle loro famiglie, ai dirigenti, ai docenti e a tutto il personale della scuola rivolgo quindi il mio più sincero augurio di buon anno scolastico. Che sia un anno di conoscenza, amicizie, curiosità e nuove opportunità. Ma soprattutto un anno nel quale ciascun giovane possa entrare a scuola sapendo di essere ascoltato, rispettato e parte di una comunità che crede nel suo futuro.”