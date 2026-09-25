Ricchiuti (Fratelli d’Italia) smonta i deliri del M5S: “vogliono togliere i fondi al Ponte sullo Stretto per utopie irrealizzabili”

Nuovo scontro politico sul futuro della spesa pubblica, sulle misure di sostegno alle famiglie e sul destino delle grandi opere infrastrutturali. Al centro del dibattito finiscono ancora una volta il Superbonus 110%, le proposte economiche del Movimento 5 Stelle e il tema delle coperture finanziarie. A intervenire è Lino Ricchiuti, vice-responsabile nazionale del Dipartimento Imprese e mondi produttivi di Fratelli d’Italia, che commenta il sequestro da quasi 153 milioni di euro eseguito dalla Guardia di Finanza di Napoli su crediti d’imposta legati al Superbonus 110%, utilizzandolo come punto di partenza per una critica alle politiche economiche del M5S. Secondo Ricchiuti, il caso dimostrerebbe i rischi di una misura introdotta senza adeguati controlli e rappresenterebbe un esempio delle conseguenze di interventi pubblici considerati troppo onerosi per lo Stato.

Superbonus 110%, Ricchiuti: “avevamo denunciato i rischi fin dall’inizio”

“Il sequestro da quasi 153 milioni di euro eseguito dalla Guardia di Finanza di Napoli su crediti d’imposta legati al Superbonus 110% dimostra ancora una volta quanto avessimo ragione a denunciare, fin dall’inizio, i rischi di una misura varata senza controlli adeguati” ha dichiarato Lino Ricchiuti. L’esponente di Fratelli d’Italia ha sottolineato come l’intervento della Guardia di Finanza rappresenti, secondo la sua posizione, un’azione di tutela delle risorse pubbliche.

“Oggi lo Stato blocca quei crediti prima che possano essere ceduti o compensati, tutelando l’Erario e i contribuenti onesti. Un fisco che deve essere uno scudo contro chi froda la collettività, non un bancomat aperto ai furbi” ha aggiunto. Il Superbonus 110% è da anni al centro del confronto politico italiano. La misura ha favorito numerosi interventi di efficientamento energetico e riqualificazione degli edifici, ma ha anche generato un ampio dibattito sugli effetti sui conti pubblici, sui meccanismi di cessione dei crediti e sui controlli necessari per evitare abusi.

L’accusa di FdI: “il programma M5S costerebbe fino a 150 miliardi”

Nel mirino di Ricchiuti finiscono poi alcune delle principali proposte economiche del Movimento 5 Stelle, che secondo l’esponente di FdI avrebbero un impatto finanziario molto rilevante. Tra le misure citate figurano un nuovo reddito di cittadinanza, il Capitale ai 18enni da 15mila euro, gli asili nido gratuiti per tutti e la riduzione dell’IVA sulla benzina al 10%. “È la stessa lezione che il Movimento 5 Stelle non ha ancora imparato: mentre noi ripuliamo i conti pubblici dai danni di misure a pioggia varate senza controlli, loro tornano a proporre lo stesso film, un nuovo reddito di cittadinanza, il Capitale ai 18enni da 15mila euro, asili nido gratis per tutti, l’IVA sulla benzina al 10%” ha affermato Ricchiuti. Secondo la stima indicata dall’esponente di Fratelli d’Italia, l’intero pacchetto di interventi avrebbe un costo compreso tra 120 e 150 miliardi di euro nell’arco di una legislatura, mentre le coperture individuate ammonterebbero a circa 13,5 miliardi di euro.

Il nodo delle coperture: nel mirino anche le risorse destinate al Ponte sullo Stretto

Uno dei passaggi più rilevanti dell’intervento riguarda il riferimento al Ponte sullo Stretto, grande infrastruttura strategica per il collegamento tra Calabria e Sicilia. Ricchiuti sostiene infatti che le coperture indicate per il programma del Movimento 5 Stelle deriverebbero, secondo la sua ricostruzione, anche dal trasferimento di risorse già stanziate per la realizzazione dell’opera.

“Un pacchetto che secondo le stime degli economisti costerebbe tra i 120 e i 150 miliardi di euro nell’arco di una legislatura, a fronte di coperture per appena 13,5 miliardi, per giunta una tantum, ottenuti dirottando le risorse già stanziate per il Ponte sullo Stretto” ha dichiarato. Il tema del Ponte sullo Stretto rappresenta da tempo uno dei principali terreni di confronto politico nazionale. Il progetto, sostenuto dal Governo Meloni e dalla maggioranza, viene indicato come una grande opera destinata a incidere sulla mobilità del Mezzogiorno, mentre continua il dibattito sulle modalità di finanziamento, sui tempi di realizzazione e sull’impatto economico complessivo.

“Un libro dei sogni che qualcuno dovrà pagare”: l’attacco di Fratelli d’Italia

Nel suo intervento Ricchiuti ha poi utilizzato parole molto dure nei confronti delle proposte avanzate dal Movimento 5 Stelle, sostenendo che senza adeguate coperture il peso delle nuove misure ricadrebbe sui contribuenti. “Un libro dei sogni che qualcuno dovrà pur pagare, e sappiamo già chi: i contribuenti onesti, gli stessi che oggi lo Stato sta finalmente proteggendo dai furbi del Superbonus” ha affermato. Il tema della sostenibilità della spesa pubblica resta centrale nel confronto tra le forze politiche. Ogni nuova misura economica richiede infatti un equilibrio tra obiettivi sociali, crescita economica e compatibilità con i vincoli di bilancio.

La linea del Governo Meloni: controllo della spesa e responsabilità fiscale

Ricchiuti ha rivendicato la linea economica seguita dal Governo guidato da Giorgia Meloni, indicando nella gestione prudente delle risorse pubbliche uno dei principali obiettivi della maggioranza. “Il Governo Meloni ha scelto la strada della sobrietà, del controllo e della responsabilità nei conti pubblici” ha dichiarato. Secondo Fratelli d’Italia, la priorità è evitare nuove misure prive di coperture strutturali e garantire maggiore attenzione nell’utilizzo delle risorse dello Stato. “Fratelli d’Italia continuerà a pretendere verità e restituzione integrale per ogni euro sottratto allo Stato, senza promettere mance elettorali che il Paese non può permettersi” ha concluso Ricchiuti.

Il confronto tra M5S e centrodestra su welfare, infrastrutture e futuro economico dell’Italia

La polemica riaccende il confronto tra centrodestra e Movimento 5 Stelle su due visioni differenti della politica economica. Da una parte la maggioranza insiste sulla necessità di mantenere equilibrio nei conti pubblici, ridurre gli sprechi e concentrare le risorse su interventi considerati sostenibili. Dall’altra, il M5S sostiene un modello maggiormente orientato a rafforzare gli strumenti di sostegno sociale e gli interventi pubblici per cittadini e famiglie. Nel mezzo restano alcuni grandi temi destinati a caratterizzare il dibattito dei prossimi mesi: dal futuro del Superbonus al finanziamento delle politiche sociali, fino al ruolo delle grandi opere come il Ponte sullo Stretto, che continua a rappresentare uno dei principali simboli del confronto politico ed economico sullo sviluppo del Mezzogiorno.