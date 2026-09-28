Riace Warriors Award 2026, in New Jersey il premio ispirato ai Bronzi di Riace | INFO

Sarà il The Venetian di Garfield, nel New Jersey, a ospitare il prossimo 6 ottobre 2026 la terza edizione di Mediterranean Heart – Festa Italiana e la cerimonia del Riace Warriors Award 2026, appuntamento internazionale dedicato alle personalità che, attraverso il proprio impegno in diversi ambiti, contribuiscono a rafforzare il legame tra l’Italia e le comunità italiane nel mondo.

La serata rappresenterà anche l’apertura ufficiale delle celebrazioni del Columbus Day promosse da Mediterranean Heart e GIA – Giornalisti Italiani Associati, riunendo premiati, ospiti e rappresentanti delle comunità italiane negli Stati Uniti e in Brasile.

Ventitré personalità premiate per cultura, ricerca, giornalismo, impresa, arte e sport

L’evento è organizzato da Mediterranean Heart, GIA, The Venetian e dal Comitato Riace Warriors International Project, con la collaborazione di associazioni e realtà culturali italiane e italoamericane. Ispirato ai celebri Bronzi di Riace, il premio nasce per valorizzare donne e uomini che, attraverso cultura, ricerca, giornalismo, impresa, arte, sport e impegno nelle istituzioni, hanno contribuito a creare un ponte tra le proprie radici e il mondo.

Saranno 23 i premiati di questa terza edizione. Tra le personalità legate alla Calabria figurano Orlandino Greco, Eligio Daniele Castrizio, Lucia Costantino, Giovanni Piccolo, Michele Affidato e Vincenzo Ferraro. Per il settore del giornalismo e della comunicazione saranno premiati Andrea Ruggeri, Tony Pasquale e Attilio Carbone, mentre per il mondo dell’impresa agricola riceverà il riconoscimento Aristide Castellari.

I premiati negli Stati Uniti e il legame con il Brasile

Negli Stati Uniti riceveranno il Riace Warriors Award John F. Calvelli, Ralph A. Contini, Joseph A. Lagana, Alessandro Crocco, Domenico Rocco Santaite e Vincenzo Sciglitano.

Lo sport sarà rappresentato dal campione Bob McAdoo, mentre la cultura gastronomica vedrà protagonista Amy Riolo. Per la musica e lo spettacolo saranno premiati Gianni Russo e Romina Perri. Il legame internazionale con il Brasile sarà invece testimoniato da Cida Borghetti, Fábio Porta e Mafalda Minnozzi.

La serata di gala e il Coffee Table Book ufficiale

Il programma della serata prevede un momento iniziale di accoglienza con cocktail, la presentazione del progetto, la consegna del Coffee Table Book ufficiale, la cena di gala e la cerimonia di premiazione. A completare l’evento saranno musica dal vivo e intrattenimento. Il Coffee Table Book, realizzato in edizione bilingue, raccoglie immagini, profili dei premiati, racconti dei territori e contributi dedicati alla terza edizione di Mediterranean Heart.

I riconoscimenti artistici comprendono opere del maestro orafo Michele Affidato e una Ceramic Edition realizzata dal maestro ceramista Vincenzo Ferraro, ispirata ai Bronzi di Riace e alla tradizione di Seminara.

Con l’appuntamento di Garfield, il Riace Warriors Award rinnova il proprio impegno nel valorizzare le storie di chi ha saputo trasformare le proprie origini in un elemento di connessione internazionale, creando un ponte ideale tra la Calabria, l’Italia e il mondo.