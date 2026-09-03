Report riparte con la siciliana Claudia Di Pasquale. Ranucci: “felicissimo per la scelta”

È arrivata la svolta sul futuro di Report, il programma di Rai 3 dedicato all’inchiesta giornalistica. Dopo giorni caratterizzati da tensioni interne e confronti serrati, è stata individuata la nuova guida della trasmissione: sarà Claudia Di Pasquale, storica inviata del programma, a raccogliere il testimone e a diventare uno dei volti della nuova stagione insieme a Daniele Piervincenzi. La decisione è maturata al termine degli incontri tra il direttore dell’Approfondimento Rai Paolo Corsini e i componenti della redazione. La scelta arriva dopo il passo indietro di Giulia Presutti, inizialmente indicata per il ruolo ma fortemente contestata dai colleghi della trasmissione. La notizia della nomina di Di Pasquale è stata accolta dalla squadra di Report con entusiasmo: secondo quanto emerso, nella redazione sono esplosi applausi e grida di gioia, segnando un momento di ricomposizione dopo una fase di forte confronto.

Claudia Di Pasquale, una carriera costruita nelle inchieste di Report

La scelta di Claudia Di Pasquale rappresenta una continuità con la storia e l’identità del programma. La giornalista siciliana è infatti una delle inviate storiche di Report, trasmissione nella quale ha realizzato numerose inchieste su temi di rilevanza nazionale, mantenendo negli anni un ruolo centrale all’interno della squadra. Proprio la sua conoscenza del metodo di lavoro e del patrimonio giornalistico della trasmissione è stata indicata dai colleghi come uno degli elementi decisivi per individuare in lei una figura capace di rappresentare lo spirito del programma. Gli inviati di Report hanno commentato la scelta sottolineando il valore professionale della nuova conduttrice: “Di Pasquale è la più degna rappresentante dello spirito e del dna di Report – hanno commentato gli inviati -. Confidiamo che insieme a Valesini e Iovene sarà in grado di garantire la consueta autonomia e libertà alla squadra dei giornalisti”.

La redazione ritrova compattezza dopo lo scontro sulla conduzione

La nomina di Claudia Di Pasquale arriva dopo una fase delicata per il programma, segnata dalla discussione sulla successione alla guida di Report. La decisione iniziale di affidare il ruolo a Giulia Presutti aveva provocato la contrarietà di una parte della redazione, fino al successivo passo indietro della giornalista. Nel confronto con il direttore dell’Approfondimento Rai Paolo Corsini si è quindi arrivati a una nuova soluzione, condivisa con la squadra della trasmissione. Un passaggio che ha permesso di superare il clima di contrapposizione e di guardare alla prossima stagione con una nuova organizzazione. Anche il ruolo di capoautori ha trovato una definizione. Giulio Valesini e Bernardo Iovene, che inizialmente avevano rifiutato l’incarico in segno di protesta, hanno deciso di accettare la responsabilità.

Le parole di Claudia Di Pasquale: “ho scelto di accettare solo perché tutta la squadra di Report mi ha chiesto di dire di sì”

Dopo essere stata convocata da Paolo Corsini nel primo pomeriggio, la nuova conduttrice ha incontrato i colleghi della redazione e ha rivolto loro un breve discorso. Nel motivare la sua decisione, Claudia Di Pasquale ha spiegato: “Ho scelto di accettare – ha detto – solo perché tutta la squadra di Report mi ha chiesto di dire di sì”. Una frase che testimonia il valore del rapporto costruito negli anni tra la giornalista e il gruppo di lavoro della trasmissione, oltre al ruolo centrale riconosciuto alla redazione nelle dinamiche interne del programma.

Il commento di Sigfrido Ranucci: “Felicissimo per la scelta di Claudia”

Sulla nuova guida di Report è intervenuto anche Sigfrido Ranucci, storico conduttore del programma, che ha espresso il proprio apprezzamento per la scelta di Di Pasquale. L’ex volto della trasmissione ha dichiarato: “felicissimo per la scelta di Claudia, perché è una grandissima professionista. Sarebbe stata una delle mie scelte preferite in una normale dialettica aziendale se Corsini me l’avesse chiesto”. Le parole di Ranucci confermano il riconoscimento professionale nei confronti della nuova conduttrice e sottolineano il ruolo che Di Pasquale ha avuto nel percorso di Report.