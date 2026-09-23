“Remigrazione? Sì, via Vannacci da Reggio Calabria”: proteste a Piazza Duomo per l’evento del Generale. E quel guasto all’impianto… | FOTO

Una delegazione di manifestanti si è presentata in Piazza Duomo a Reggio Calabria durante l’evento organizzato da Futuro Nazionale, contestando la presenza di Roberto Vannacci, arrivato in città per sostenere Mimmo Giannetta, candidato del partito alle elezioni suppletive del collegio di Reggio Calabria. Nel corso della manifestazione alcuni partecipanti hanno esposto cartelli critici nei confronti del Generale, tra cui uno con la scritta “Remigrazione? Sì, via Vannacci da Reggio”. La protesta si è sviluppata all’interno della piazza, con alcuni cori e diversi fischi rivolti all’intervento del Generale, mentre dall’altra parte alcuni simpatizzanti del partito hanno risposto con cori di sostegno come “Generale, Generale, Generale”.

Nel corso del suo intervento, Vannacci ha replicato alla contestazione con una dichiarazione riferita al candidato sostenuto dal partito: “il nostro candidato è uno a cui non interessa chi fischia”. La serata è stata caratterizzata anche da momenti di tensione tra i presenti, con cori contrapposti che hanno accompagnato la manifestazione. Da una parte si sono sentiti cori come “scemo, scemo” rivolti al Generale, dall’altra il coro “chi non salta comunista è”. Il confronto tra gruppi presenti in piazza ha rappresentato uno dei momenti più accesi dell’evento.

Il guasto all’impianto e la ripresa dell’intervento

Alla fine del discorso di Roberto Vannacci si è verificato anche un problema tecnico all’impianto: un guasto ha causato lo spegnimento dell’illuminazione sul palco e il mancato funzionamento del microfono, impedendo temporaneamente al Generale di proseguire il suo intervento. Dopo alcuni minuti la situazione è stata risolta e Vannacci è tornato a parlare dal palco, commentando l’accaduto con queste parole: “ce l’abbiamo fatta, abbiamo risolto anche questo sabotaggio, abbiamo tutti contro ma siamo il partito che cresce di più, dall’altra parte si sfaldano”.

L’appuntamento di Piazza Duomo si è quindi concluso dopo una serata segnata dalla presenza di manifestanti contrari alla partecipazione di Vannacci e dalle reazioni dei sostenitori presenti all’iniziativa di Futuro Nazionale. L’evento rientrava nel calendario delle iniziative elettorali in vista delle elezioni suppletive di Reggio Calabria, con la partecipazione del Generale a sostegno della candidatura di Mimmo Giannetta.