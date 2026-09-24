Regione Sicilia, cambio in Giunta: Elisa Ingala si dimette, Schifani nomina un nuovo assessore

Cambio ai vertici della Giunta regionale siciliana. L’assessore alla Funzione pubblica e alle autonomie locali, Elisa Ingala, ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico. Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha accettato la decisione e ha nominato come nuova componente dell’esecutivo regionale Francesca Garigliano. Il nuovo assessore giurerà davanti all’Assemblea regionale siciliana nella prima seduta utile. Fino a quel momento, la delega alla Funzione pubblica e autonomie locali sarà gestita ad interim dallo stesso presidente Schifani. La sostituzione rappresenta un nuovo passaggio nell’assetto della squadra di governo regionale, con l’ingresso di una figura con esperienza nel settore amministrativo e societario.

Schifani ringrazia Ingala e affida il nuovo incarico a Garigliano

Il presidente della Regione ha voluto rivolgere un ringraziamento all’assessore uscente per il lavoro svolto durante il periodo alla guida dell’assessorato. “Ringrazio l’assessore Ingala – afferma Schifani – per il lavoro svolto in questi mesi e per il contributo dato all’attività della giunta di governo. Il nuovo assessore Francesca Garigliano proseguirà il percorso di attuazione del programma di governo”. Nelle parole del presidente emerge la volontà di garantire continuità amministrativa, affidando il delicato settore della Funzione pubblica a una nuova figura chiamata a proseguire il lavoro avviato dall’esecutivo regionale.

Francesca Garigliano, il profilo della nuova assessora regionale

Il nuovo assessore Francesca Garigliano è avvocato e porta con sé un’esperienza maturata anche all’interno di importanti realtà societarie legate al territorio siciliano. Garigliano è attualmente componente del Consiglio di amministrazione della SAC, la società che gestisce l’aeroporto internazionale di Catania-Fontanarossa. In passato ha inoltre fatto parte degli organi societari di Irfis, società finanziaria della Regione Siciliana impegnata nel sostegno al sistema produttivo e alle imprese dell’Isola. Il suo ingresso nella Giunta regionale la porterà ora a occuparsi di un settore strategico per il funzionamento della macchina amministrativa regionale, quello della pubblica amministrazione e dei rapporti con le autonomie locali.

La delega alla Funzione pubblica: un assessorato strategico per la Regione

L’assessorato alla Funzione pubblica e alle autonomie locali ricopre un ruolo centrale nell’organizzazione della Regione Siciliana. Tra le competenze dell’assessorato rientrano infatti i rapporti con il personale regionale, la gestione amministrativa, il coordinamento con gli enti locali e le politiche rivolte al funzionamento degli apparati pubblici. La nuova assessora sarà chiamata a confrontarsi con temi rilevanti per la pubblica amministrazione siciliana, tra cui l’efficienza degli uffici, la valorizzazione delle competenze interne e il rapporto tra Regione, Comuni e altri enti territoriali.