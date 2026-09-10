Regionali Sicilia, De Luca detta la linea: “non andremo da soli, porteremo le nostre idee in una coalizione”

Cateno De Luca guarda al futuro nazionale di Sud chiama Nord e annuncia una nuova fase di riflessione politica in vista delle prossime scelte strategiche del movimento. Il leader siciliano chiarisce che il percorso non sarà quello della corsa solitaria, ma quello di un confronto con altre forze politiche sulla base di programmi, idee e visioni per il Paese. “Da fine ottobre faremo le valutazioni conclusive sulla strada da tracciare a livello nazionale!“, ha dichiarato De Luca, delineando il calendario entro cui il movimento definirà la propria collocazione nello scenario politico italiano. Una posizione che apre ufficialmente il confronto sulle future alleanze e sul ruolo che Sud chiama Nord intende giocare a livello nazionale, puntando sul tema dell’autonomia dei territori e su un modello politico fondato sulla gestione concreta delle amministrazioni locali.

Sud chiama Nord verso una coalizione: “non andremo da soli”

Il passaggio più rilevante delle dichiarazioni di Cateno De Luca riguarda la prospettiva di una partecipazione all’interno di una coalizione. “Posso già dire che non andremo da soli, ma porteremo le nostre idee all’interno di una coalizione”, ha affermato il leader di Sud chiama Nord, lasciando intendere che il movimento è pronto a confrontarsi con altre realtà politiche senza però rinunciare alla propria identità. La scelta, secondo De Luca, non sarà determinata da logiche di appartenenza tradizionale, ma dalla capacità dei possibili alleati di condividere una visione basata su obiettivi concreti e sul rapporto diretto con i territori. Il movimento siciliano, nato con una forte caratterizzazione territoriale, punta quindi a trasferire a livello nazionale l’esperienza maturata negli enti locali, portando al centro del dibattito temi come autonomia, efficienza amministrativa e capacità di risposta ai cittadini.

Il nodo dell’autonomia dei territori e la critica ai “salotti romani”

Nel suo intervento, De Luca individua nei programmi e nelle idee il criterio decisivo per scegliere il futuro percorso politico. “Davanti ai programmi e alle idee capiremo chi davvero vuole tornare a dare autonomia ai territori e chi, invece, vuole continuare a gestire il potere dai salotti romani”, ha dichiarato. Una frase che sintetizza uno dei temi storicamente al centro della proposta politica di Sud chiama Nord: il superamento di una gestione considerata troppo centralizzata e la valorizzazione del ruolo delle comunità locali. Il riferimento ai territori rappresenta infatti uno degli elementi distintivi della linea politica di De Luca, che rivendica l’esperienza maturata alla guida delle amministrazioni comunali come elemento qualificante del movimento.

“Un movimento post-ideologico basato sulla concretezza del buon governo”

De Luca definisce Sud chiama Nord un movimento lontano dagli schemi ideologici tradizionali, con un’impostazione basata soprattutto sui risultati amministrativi. “Il nostro è un movimento post-ideologico che si basa sulla concretezza del buon governo”, ha spiegato il leader del movimento. Una definizione che punta a caratterizzare la proposta politica di Sud chiama Nord come alternativa rispetto alle contrapposizioni classiche tra schieramenti, mettendo al centro la capacità di amministrare e di trovare soluzioni ai problemi quotidiani. Secondo De Luca, il valore aggiunto del movimento deriva proprio dall’esperienza maturata nei municipi, dove le decisioni politiche devono tradursi rapidamente in risposte operative per cittadini e comunità.

Dalle amministrazioni locali alla sfida nazionale

Uno degli aspetti più evidenziati da De Luca è il patrimonio di esperienza amministrativa che il movimento intende portare nel dibattito nazionale. “Portiamo in dote la nostra esperienza nei palazzi municipali, dove non puoi permetterti di non trovare risposte e soluzioni per i cittadini”, ha sottolineato. Il riferimento è alla dimensione concreta della politica locale, dove secondo il leader di Sud chiama Nord le istituzioni sono chiamate quotidianamente a misurarsi con problemi reali e con esigenze immediate. Una prospettiva che il movimento intende utilizzare come base per costruire il proprio posizionamento nazionale, proponendo un modello incentrato sulla gestione, sull’efficienza e sulla vicinanza ai cittadini.

“Meno ideologia e più concretezza”: la linea di De Luca

La sintesi del messaggio politico lanciato da Cateno De Luca è racchiusa nella frase finale del suo intervento: “meno ideologia e più concretezza”. Un principio che il leader di Sud chiama Nord indica come elemento guida per il futuro del movimento e per il confronto con eventuali alleati. Entro la fine di ottobre arriveranno dunque le valutazioni definitive sulla strategia nazionale, in un percorso che vedrà il movimento impegnato a individuare la strada più coerente con la propria identità politica. Il tema centrale resterà quello del rapporto tra istituzioni e territori, con De Luca intenzionato a portare nel panorama nazionale un modello costruito sull’esperienza amministrativa e sulla promessa di una politica più vicina alle esigenze quotidiane dei cittadini.