Regionali Sicilia, De Luca accelera da Catania: presentati otto nuovi candidati del collegio etneo | NOMI

Si è svolta questa mattina, presso la sede distaccata dell’Assemblea Regionale Siciliana di Palazzo Minoriti a Catania, la conferenza stampa del Governo di Liberazione dedicata alla presentazione di otto nuovi candidati del collegio etneo in vista delle prossime elezioni regionali. Ad aprire i lavori è stato l’on. Marco Forzese, vice coordinatore regionale di Sud chiama Nord, che ha introdotto la presentazione dei candidati. Entrano nel progetto Davide Gullotta, farmacista e presidente della Federazione Nazionale Parafarmacie di Mascali; Giovanni Marchese, esperto e funzionario del settore security di Acireale; Vincenzo Neri, dirigente sindacale della sanità di San Giovanni La Punta; Riccardo Pellegrino, consigliere comunale di Catania; Pietro Pignataro, medico odontoiatra di Nicolosi; Sebastiano Raciti, imprenditore di Acireale; Annalisa Sapienza, operatrice CAF e patronato di Mascali; Angela Sciacca, coordinatrice territoriale dei tecnici di radiologia dell’ASP di Catania.

A concludere i lavori è stato Cateno De Luca, che ha fatto il punto sulla costruzione delle liste e sulla strategia del Governo di Liberazione

A concludere i lavori è stato Cateno De Luca, che ha fatto il punto sulla costruzione delle liste e sulla strategia del Governo di Liberazione. “Con le candidature presentate oggi siamo arrivati a 17 candidati e candidate, 11 uomini e 6 donne. Abbiamo già fissato per lunedì 28 settembre la conclusione di questa fase, quando presenteremo gli ultimi 11 candidati e candidate. Stiamo lavorando alla costruzione delle due liste Sud chiama Nord e De Luca Sindaco di Sicilia, i due brand che hanno caratterizzato il nostro percorso dal 2022 ad oggi”, ha spiegato De Luca.

Il leader di Sud chiama Nord ha quindi chiarito la strategia complessiva del progetto e il ruolo di Liberi e Forti. “Non esistono una prima, una seconda e una terza lista. La strategia è completamente diversa rispetto al 2022. Stiamo costruendo le tre liste principali del progetto perché siano tutte competitive e vadano ben oltre il 5 per cento, insieme supereranno la soglia strutturale del 20%. La mia prima cambiale nei confronti dei candidati è questa: metterli nelle condizioni di giocare la loro partita in un campo agibile. Pensate a vincerla, al campo ci penso io”, evidenzia.

De Luca ha inoltre precisato che, conclusa il 28 settembre la fase di composizione di Sud chiama Nord e De Luca Sindaco di Sicilia, le successive disponibilità confluiranno nel percorso di Liberi e Forti, lista sulla quale sono già in corso interlocuzioni anche con altre realtà politiche. “Anche a Catania vogliamo costruire Liberi e Forti con la stessa forza delle altre liste. Lo diciamo con chiarezza sin da ora: potranno esserci anche deputati uscenti, mentre non ce ne saranno nelle liste Sud chiama Nord e De Luca Sindaco di Sicilia”. Infine, De Luca ha ringraziato quanti stanno scegliendo di aderire al progetto in questa fase: “Sono uomini e donne coraggiosi, liberi e innovativi. La loro scelta non è condizionata dalle vecchie appartenenze ideologiche o dallo schema destra-sinistra, ma dalla volontà di credere in un progetto di radicale cambiamento. Il nostro padrone è il popolo. Io credo e scelgo: nella scelta non conta la mia persona, conta il progetto. Andiamo avanti”.