ReggioFest 2026, le allieve del Centro Studio Danza protagoniste dello stage “Danzare il Grecanico”

Le giovani danzatrici guidate dalla professoressa Gabriella Cutrupi hanno vissuto un percorso tra movimento, emozioni e tradizione calabrese nell’ambito del progetto "AGAPE le sfumature dell'Amore", dedicato a Salvino Nucera

ReggioFest 2026, le allieve del Centro Studio Danza protagoniste dello stage Danzare il Grecanico

Un incontro tra danza contemporanea, lingua grecanica e identità culturale calabrese ha visto protagoniste le allieve del Centro Studio Danza, accompagnate dalla direttrice Gabriella Cutrupi, professoressa e guida del percorso artistico. Le giovani danzatrici hanno partecipato allo stage contemporaneo “Danzare il Grecanico”, organizzato nell’ambito del ReggioFest 2026 e inserito nel progetto “AGAPE le sfumature dell’Amore”, giunto alla seconda edizione e intitolato a Salvino Nucera. L’esperienza si è svolta il 6 settembre presso la palestra del Liceo “T. Campanella – M. Preti Frangipane” di Reggio Calabria, trasformandosi in un vero laboratorio creativo ed emozionale grazie alla direzione del danzatore e coreografo Gabriele Naccarato, con la collaborazione della danzatrice Giada Guzzo.

Lo stage ha offerto alle partecipanti la possibilità di esplorare un rapporto profondo tra suono e movimento. La lingua grecanica di Calabria non è stata soltanto ascoltata o pronunciata, ma vissuta attraverso il corpo: ritmi, parole, immagini e suggestioni della tradizione antica sono diventati elementi di una vera e propria costruzione coreografica.

Attraverso esercizi di ascolto, ricerca e sperimentazione, le allieve hanno imparato a “danzare la parola”, trasformando il suono in gesto e dando una forma fisica alle emozioni. La danza si è così rivelata non soltanto una disciplina basata sulla tecnica e sul controllo del corpo, ma anche uno strumento di conoscenza interiore e di espressione universale. Il corpo, attraverso il suo linguaggio non verbale, è diventato un narratore capace di raccontare stati d’animo differenti: la rabbia e la tristezza sono state affrontate attraverso movimenti liberatori e catartici, mentre gioia e felicità hanno trovato spazio in dinamiche ritmiche e corali.

Un’esperienza di crescita artistica per le allieve del Centro Studio Danza

I maestri protagonisti dello stage hanno saputo creare un ambiente accogliente e inclusivo, valorizzando le caratteristiche di ogni partecipante e permettendo a ciascuna allieva di esprimersi liberamente attraverso il movimento. La presenza della professoressa Gabriella Cutrupi e la partecipazione intensa delle sue allieve hanno arricchito ulteriormente una giornata dedicata alla cultura e all’arte. Le giovani danzatrici hanno accolto con grande entusiasmo questa esperienza, portando con sé un patrimonio emotivo e artistico che va oltre l’apprendimento tecnico.

Lo stage “Danzare il Grecanico” ha lasciato alle partecipanti una consapevolezza importante: il movimento può diventare il linguaggio più autentico dell’anima, capace di unire memoria, tradizione ed emozioni attraverso la forza universale della danza.

ReggioFest 2026, le allieve del Centro Studio Danza protagoniste dello stage Danzare il Grecanico

Leggi altri articoli di Reggio Calabria
Aggiungi StrettoWeb come Fonte preferita su Google