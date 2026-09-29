Reggio Sud, tre assemblee pubbliche per raccogliere idee e proposte dai cittadini

La partecipazione dei cittadini e il dialogo con le realtà che vivono quotidianamente i quartieri saranno al centro di un ciclo di tre assemblee pubbliche promosse dalla IV Circoscrizione Reggio Sud. Il presidente Giuseppe Cantarella ha convocato gli incontri con l’obiettivo di creare momenti di ascolto diretto con comitati, associazioni, commercianti e residenti, raccogliendo segnalazioni, idee e proposte sui principali bisogni del territorio. Le assemblee rappresenteranno un’occasione per mettere a confronto le diverse realtà che operano nella Circoscrizione e individuare le questioni ritenute prioritarie dalle comunità locali. I contributi raccolti durante gli appuntamenti saranno utili per definire un quadro più preciso delle esigenze di Reggio Sud e portarle all’attenzione delle sedi istituzionali competenti.

Il calendario degli incontri: tre appuntamenti a ottobre

Il primo appuntamento è fissato per martedì 13 ottobre alle ore 17:30 al Centro Civico di Ravagnese. L’assemblea sarà dedicata ai comitati di quartiere, alle Pro Loco e ai commercianti presenti nel territorio della IV Circoscrizione, offrendo uno spazio di confronto sulle necessità e sulle proposte provenienti dalle realtà più vicine ai cittadini.

Il secondo incontro si terrà giovedì 15 ottobre alle ore 17:00 presso il Centro Civico “Cosimo Cardea” di Pellaro e sarà rivolto alle associazioni culturali, sportive, sociali, ricreative e di promozione presenti sul territorio circoscrizionale. Sarà un momento dedicato al confronto con il mondo associativo e alle iniziative che contribuiscono alla vita dei quartieri.

L’ultimo appuntamento è previsto per domenica 18 ottobre alle ore 18:00, sempre presso il Centro Civico “Cosimo Cardea” di Pellaro. In questo caso l’assemblea sarà aperta a tutte le cittadine e a tutti i cittadini della IV Circoscrizione, chiamati a partecipare con segnalazioni, suggerimenti e proposte.

Le assemblee previste dal regolamento delle Circoscrizioni

Gli incontri sono convocati in attuazione dell’articolo 14 del Regolamento delle Circoscrizioni, che stabilisce l’obbligo per il presidente di convocare, entro il 30 ottobre di ogni anno, una o più assemblee finalizzate alla raccolta di segnalazioni e proposte di intervento per affrontare le problematiche del territorio.

Lo stesso regolamento prevede inoltre che le indicazioni emerse durante le assemblee vengano verbalizzate e successivamente allegate alla relazione della Commissione esecutiva. Un passaggio che consente di trasformare il confronto con cittadini e realtà territoriali in uno strumento concreto di programmazione e rappresentazione delle esigenze della Circoscrizione.

Un percorso di ascolto per rafforzare il rapporto tra istituzioni e cittadini

L’iniziativa punta a rafforzare il legame tra la IV Circoscrizione Reggio Sud e le realtà che animano il territorio, creando uno spazio stabile di dialogo tra istituzioni, associazioni e comunità. Attraverso questi incontri sarà possibile raccogliere una fotografia più dettagliata delle criticità presenti nei quartieri e delle opportunità da sviluppare.

I contributi raccolti potranno quindi contribuire a individuare le priorità di intervento e a rappresentare con maggiore chiarezza le esigenze dei cittadini nelle sedi istituzionali. L’invito alla partecipazione è rivolto a residenti, comitati, Pro Loco, associazioni e a tutte le realtà interessate a contribuire al futuro di Reggio Sud.