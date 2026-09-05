Reggio, strisce sbiadite al Viale Calabria. La segnalazione di una cittadina: “mio padre è ipovedente, non si sente tutelato” | FOTO

Una segnalazione arriva da Reggio Calabria e riguarda la sicurezza dei pedoni al Viale Calabria, dove le strisce pedonali risultano ormai sbiadite e quasi invisibili. A portare all’attenzione il problema è una cittadina residente nella zona Gebbione, che ha scritto alla redazione per raccontare le difficoltà vissute quotidianamente dal padre, persona ipovedente. La richiesta è quella di un intervento per ripristinare la segnaletica e garantire maggiore sicurezza a chi si trova costretto ad attraversare una delle arterie più trafficate della città.

Nel messaggio inviato, la cittadina spiega la situazione vissuta dal padre, che utilizza spesso i mezzi pubblici proprio perché non può guidare e deve quindi percorrere a piedi il Viale Calabria per i propri spostamenti. “Buonasera, scrivo anche a nome di mio padre residente al gebbione… Volevamo segnalare la NON PRESENZA delle strisce pedonali al viale Calabria, già da anni, adesso diventate quasi invisibili… Lui è ipovedente quindi utilizza spesso i mezzi pubblici per poter viaggiare visto che non può guidare, e quindi si ritrova a dover camminare al viale Calabria e, di conseguenza, attraversare…”.

Una situazione che, secondo la segnalazione, sarebbe resa ancora più problematica dal volume di traffico presente quotidianamente nella zona. “Ma visto anche l’ingente traffico che vi è perennemente in quella zona, oggi più che mai non si sente né al sicuro né tutelato, in quanto pedone”.

La richiesta di intervento per ripristinare la segnaletica

La cittadina chiede un intervento per ripristinare le condizioni di sicurezza e rendere nuovamente visibili gli attraversamenti pedonali, soprattutto per tutelare le persone più fragili che devono muoversi quotidianamente a piedi. “Spero nel vostro intervento per fare sì che si possa ripristinare la situazione… Allego foto della situazione attuale…”. La segnalazione evidenzia dunque un problema legato alla manutenzione della segnaletica stradale in una zona molto frequentata, con particolare attenzione alle difficoltà che possono incontrare i pedoni con problemi di vista.

La richiesta della residente pone nuovamente l’attenzione sul tema della sicurezza degli attraversamenti pedonali in città, soprattutto nei punti caratterizzati da maggiore intensità di traffico. Per chi ha limitazioni visive, infatti, la presenza di una segnaletica chiara e ben mantenuta rappresenta un elemento fondamentale per potersi muovere con maggiore autonomia e sicurezza negli spazi urbani.