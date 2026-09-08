“Reggio guarda avanti”, il 30 settembre l’inaugurazione dell’anno scolastico con un maxi evento al Granillo

“Reggio guarda avanti, mettendo al centro la scuola e i ragazzi“. Con questo conciso ma emblematico messaggio il Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro lancia il grande evento, promosso dall’Amministrazione comunale e dalla Città Metropolitana, che segnerà l’inaugurazione dell’anno scolastico 2026-27. Appuntamento mercoledì 30 settembre alle ore 9 allo Stadio “Oreste Granillo”, per una giornata che non vuole essere una semplice cerimonia di apertura dell’anno scolastico, ma un momento simbolico attraverso cui costruire un concreto patto di corresponsabilità tra istituzioni, scuole, studenti e famiglie.

Da qui l’idea del motto “Reggio guarda avanti“, espressione di una precisa volontà fortemente voluta dal Sindaco: porre la scuola al centro della governance della Città, perché nessun progetto di crescita civile, sociale ed economica può prescindere dalle giovani generazioni.

La scelta dello Stadio Granillo poi, non è affatto casuale: luogo fortemente identitario, diventerà ancor di più il simbolo di una città che, partendo dal presente, vuole guardare al futuro, unendo i valori dello sport, dell’educazione, dell’impegno, del rispetto, della solidarietà e della legalità.

Un’iniziativa che vede il coinvolgimento attivo dell’Assessore comunale all’Istruzione Filomena Iatì e dell’Europarlamentare Giusi Princi. L’evento si inserisce, infatti, nel solco dei principi fondanti dell’Unione Europea: democrazia, libertà, solidarietà, inclusione e partecipazione.

Protagonisti assoluti saranno ragazze e ragazzi delle scuole reggine e degli Istituti secondari di secondo grado dell’area metropolitana, ai quali il Comune, d’intesa con l’ATAM, garantirà il transfer dalla stazione allo stadio. Saranno i ragazzi ad animare la mattinata con esibizioni musicali e artistiche.

Presenti le massime autorità politiche, civili, militari e religiose, i sindaci dell’Area Metropolitana, ma soprattutto l’intera comunità scolastica e le famiglie. Per un giorno lo Stadio Granillo diventerà la grande casa della scuola reggina: un luogo di festa, condivisione e appartenenza, per affermare insieme che investire nell’educazione significa investire in una società civile migliore.