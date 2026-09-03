Reggio Futsal e Women Futsal Reggio, rinviata a lunedì la presentazione del nuovo progetto sportivo

È stata rinviata a lunedì 7 settembre 2026 la conferenza stampa di presentazione di Reggio Futsal e Women Futsal Reggio, inizialmente prevista in altra data. La decisione è stata presa per esigenze organizzative indipendenti dalla volontà degli organizzatori, come comunicato ufficialmente dalla società. L’appuntamento resta comunque confermato con le stesse modalità già annunciate: la presentazione si terrà nella prestigiosa cornice della Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria, con inizio fissato alle ore 17:30.

Reggio Futsal e Women Futsal Reggio pronte a presentarsi alla città

La conferenza stampa rappresenterà un momento importante per illustrare alla stampa, agli addetti ai lavori e agli appassionati i programmi e le prospettive delle due formazioni che rappresentano il movimento del futsal reggino. L’incontro sarà l’occasione per presentare ufficialmente Reggio Futsal e Women Futsal Reggio, due realtà impegnate nella crescita e nella valorizzazione dello sport cittadino.