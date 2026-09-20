Reggio Calabria, “viaggio” tra le bancarelle di Festa di Madonna: il bilancio finale | VIDEO

Il resoconto alle bancarelle di Reggio Calabria, durante la Festa della Madonna della Consolazione, delineano un bilancio ampiamente positivo, nonostante alcune brevi interruzioni dovute al maltempo. Gli operatori commerciali e i rappresentanti di categoria evidenziano come la città abbia mostrato una notevole resilienza economica, con vendite che non hanno risentito della crisi generale grazie al forte legame della comunità con le tradizioni artigianali. In particolare, i dolci tipici come la ’nzudda e le piparelle si confermano simboli identitari imprescindibili per le tavole dei reggini durante le celebrazioni. L’efficace organizzazione comunale e la pulizia cittadina hanno garantito il successo dell’evento, consolidando Reggio Calabria come una piazza commerciale vitale e accogliente.

E’ quanto emerge dal servizio di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, che ha raccolto alcune testimonianze.