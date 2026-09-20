Reggio Calabria, via libera al progetto per il nuovo volto del canile di Mortara: 120 mila euro per adeguamento e manutenzione straordinaria

Una nuova fase di interventi prende forma per il canile comunale di Reggio Calabria, situato in località Mortara di Pellaro. Nel corso della riunione della Giunta comunale, iniziata questa mattina alle ore 8:30, è stato infatti approvato il documento di indirizzo alla progettazione relativo ai lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria della struttura, con una somma complessiva stanziata pari a 120mila euro. Il provvedimento rappresenta il primo passaggio tecnico-amministrativo necessario per definire gli interventi da realizzare e avviare il percorso progettuale che porterà alla riqualificazione del canile cittadino, una struttura strategica per la gestione del randagismo, la tutela degli animali e il rapporto tra servizi pubblici e territorio.

Il canile di Mortara di Pellaro al centro del piano di riqualificazione

L’intervento riguarda il canile comunale di Reggio Calabria, una struttura che svolge un ruolo fondamentale nel sistema di accoglienza e assistenza degli animali presenti sul territorio cittadino. Il documento approvato dalla Giunta individua le linee guida per procedere con i lavori necessari a garantire un miglioramento complessivo degli spazi e delle condizioni operative. La somma di 120mila euro sarà destinata agli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento della struttura, con l’obiettivo di affrontare le esigenze legate alla conservazione degli immobili, alla funzionalità degli ambienti e al miglioramento dei servizi offerti.

Il percorso avviato dall’amministrazione comunale punta dunque a rafforzare il ruolo del canile come presidio pubblico dedicato non soltanto all’accoglienza degli animali, ma anche alla gestione ordinata delle attività connesse alla protezione animale e alla prevenzione del fenomeno del randagismo urbano.

Un investimento per la tutela degli animali e il decoro della città

Il tema della gestione degli animali senza proprietario rappresenta da anni una delle questioni più delicate per molte amministrazioni locali. Anche a Reggio Calabria, il rafforzamento delle strutture dedicate agli animali rappresenta un elemento centrale per garantire maggiore efficienza nei servizi e una risposta più adeguata alle esigenze della cittadinanza. Gli interventi previsti nel canile di Mortara di Pellaro si inseriscono in una prospettiva più ampia: migliorare gli spazi destinati agli animali ospitati, rendere più funzionali le aree operative e assicurare condizioni sempre più adeguate per il lavoro degli operatori e dei volontari che quotidianamente si occupano della gestione della struttura.

Un canile moderno ed efficiente rappresenta infatti uno strumento fondamentale non solo per l’accoglienza degli animali abbandonati, ma anche per favorire percorsi di adozione responsabile, promuovere una maggiore sensibilizzazione sul rapporto uomo-animale e ridurre progressivamente le criticità legate alla presenza di cani randagi sul territorio.

Il documento di indirizzo alla progettazione: il primo passo verso i lavori

L’approvazione del documento di indirizzo alla progettazione costituisce un passaggio tecnico fondamentale nell’iter amministrativo. Si tratta dello strumento attraverso cui l’amministrazione definisce gli obiettivi dell’intervento, le necessità da soddisfare e le indicazioni che dovranno guidare la successiva fase progettuale. A partire da questo atto potranno essere sviluppate le attività necessarie alla progettazione degli interventi, individuando nel dettaglio le opere da realizzare, le priorità tecniche e le modalità operative per l’esecuzione dei lavori.

La somma prevista, pari a 120mila euro, consentirà di programmare un intervento mirato sulla struttura, con l’obiettivo di restituire maggiore funzionalità a un servizio pubblico particolarmente sensibile per la comunità reggina.

Reggio Calabria e la gestione del randagismo: il ruolo dei servizi pubblici

La manutenzione del canile comunale si inserisce nel più generale sistema di politiche pubbliche dedicate alla gestione del randagismo, un fenomeno che coinvolge numerosi territori italiani e che richiede un approccio integrato tra amministrazioni, servizi veterinari, associazioni e cittadini. Le strutture comunali rappresentano il punto di riferimento per l’accoglienza temporanea degli animali recuperati sul territorio, garantendo assistenza, cure veterinarie e possibilità di reinserimento attraverso le adozioni.

Per questo motivo, il miglioramento delle condizioni strutturali dei canili assume un valore che va oltre il semplice intervento edilizio: significa investire nella qualità del servizio, nella sicurezza degli operatori, nel benessere degli animali e nella gestione più efficace delle risorse pubbliche.

Un intervento atteso per Mortara di Pellaro e per l’intera città

La struttura di Mortara di Pellaro rappresenta un punto di riferimento per il territorio comunale e l’approvazione del progetto di adeguamento segna l’avvio di un percorso destinato ad avere ricadute positive sull’intera città. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di procedere verso una struttura più funzionale, capace di rispondere alle necessità quotidiane e di garantire standard adeguati nella gestione degli animali ospitati.

Con lo stanziamento di 120mila euro, la Giunta comunale mette dunque in campo un investimento concreto per il patrimonio pubblico dedicato alla tutela degli animali, aprendo la strada alla fase progettuale e successivamente alla realizzazione degli interventi. Un passaggio che conferma l’attenzione verso un servizio considerato essenziale per la comunità reggina e che punta a coniugare cura degli animali, qualità degli spazi pubblici e maggiore efficienza amministrativa.

Canile di Mortara, 120 mila euro per la riqualificazione. Marcianó: “un primo passo concreto per il benessere animale”

Un primo importante intervento per affrontare le problematiche legate al benessere animale in città, partendo dal canile comunale di Mortara. La Giunta comunale guidata dal sindaco Francesco Cannizzaro approverà un atto di indirizzo che destina 120 mila euro alla riqualificazione della struttura, con una serie di interventi finalizzati a migliorarne le condizioni e la funzionalità. Le risorse saranno destinate alla riqualificazione dei box e dell’area sanitaria, alla messa a norma degli impianti, alla realizzazione dei sistemi di videosorveglianza e antincendio e alla sistemazione dei locali e degli spazi esterni.

“In campagna elettorale avevo preso un impegno molto preciso con i cittadini – dichiara Antonino Marcianó –: occuparmi seriamente delle problematiche che riguardano gli animali nella nostra città. E avevo indicato proprio il canile di Mortara come una delle prime situazioni sulle quali era necessario intervenire”.

“Per questo – prosegue Marcianó – vedere oggi destinare 120 mila euro alla sua riqualificazione rappresenta un primo passo concreto. Ringrazio il sindaco Francesco Cannizzaro e l’Amministrazione comunale per l’attenzione dimostrata verso una problematica che necessita di risposte e interventi concreti”.

“C’è ancora molto lavoro da fare e questo intervento non può che rappresentare un punto di partenza. Il mio impegno sarà quello di continuare a portare all’attenzione dell’Amministrazione le problematiche che riguardano il benessere animale e di contribuire, per quanto nelle mie possibilità, alla ricerca di soluzioni concrete. Partiamo dal canile di Mortara. Ma questo è soltanto l’inizio”.