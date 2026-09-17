Reggio Calabria: “Via Eremo Botte diventa un fiume in piena, perdita idrica da giorni e nessun intervento”

“Una consistenteperdita idrica sta trasformando Via Eremo Botte a Reggio Calabria, nel tratto all’altezza delle ultime abitazioni, in un vero e proprio fiume in piena”. La denuncia arriva direttamente dal consigliere della I Circoscrizione, Giuseppe Marra, che accende i riflettori su “una situazione ormai insostenibile per la viabilità e la sicurezza dei residenti. Il flusso d’acqua, che scorre ininterrotto da diversi giorni, ha invaso completamente la carreggiata, creando forti disagi agli automobilisti e rischi concreti per l’incolumità pubblica. Ma il problema va oltre la semplice emergenza stradale. La perdita prolungata sta provocando l’erosione progressiva del manto d’asfalto, con il pericolo concreto di infiltrazioni profonde nel sottosuolo che potrebbero compromettere la stabilità dell’area, senza contare l’inaccettabile spreco di risorsa idrica. A far salire la tensione è soprattutto la mancanza di risposte operative. Nonostante le tempestive sollecitazioni già inoltrate agli uffici competenti, nessun tecnico si è ancora presentato sul posto”.

”La situazione peggiora di ora in ora – incalza il consigliere Giuseppe Marra –. Nonostante le tempestive segnalazioni già trasmesse, i tecnici della Sorical e la società stessa continuano a non intervenire. I residenti del quartiere chiedono ora un’azione immediata prima che il danno all’infrastruttura diventi irreversibile o che l’asfalto cedente provochi incidenti più gravi”.