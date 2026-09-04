Reggio Calabria, una cittadina denuncia il degrado di Piazza Loreto: “condizioni inaccettabili, intervenire subito” | FOTO

Le condizioni di incuria e sporcizia di Piazza Loreto finiscono al centro della denuncia di Angela Bilardi, cittadina reggina e già candidata nella lista alle Circoscrizioni “Uniti per Reggio”, che lancia un appello agli organi competenti affinché venga garantito un intervento immediato per restituire alla piazza pulizia, sicurezza e decoro. Secondo quanto evidenziato da Bilardi, il problema riguarda un luogo particolarmente frequentato dalla comunità, quotidianamente vissuto da numerosi cittadini e soprattutto dai bambini che utilizzano lo spazio pubblico per giocare. Una situazione che, secondo la cittadina, non può più essere ignorata.

“Sono una cittadina e indignata e profondamente amareggiata per le condizioni di incuria e sporcizia in cui versa Piazza Loreto, un luogo frequentato quotidianamente da tantissimi cittadini e, soprattutto, da numerosi bambini che vi giocano. È inaccettabile che uno spazio pubblico così frequentato venga lasciato in queste condizioni. La pulizia, il decoro e la sicurezza degli spazi destinati alla comunità non possono essere trascurati, soprattutto quando si tratta di un luogo dove giocano i nostri bambini“. Con queste parole Angela Bilardi richiama l’attenzione sulla necessità di tutelare gli spazi pubblici destinati alla socialità e alla vita quotidiana dei cittadini. Al centro della richiesta vi sono interventi concreti per la manutenzione dell’area e per garantire condizioni adeguate a chi frequenta la piazza.

L’appello agli organi competenti: “Un ambiente pulito, decoroso e sicuro per tutti”

La richiesta della cittadina è rivolta agli enti responsabili affinché possano essere attivate le azioni necessarie per la pulizia della piazza, la rimozione dei rifiuti presenti e il ripristino delle condizioni di decoro urbano. “Per questo rivolgo un appello agli organi competenti affinché intervengano al più presto per garantire una pulizia adeguata della piazza, la rimozione dei rifiuti e il ripristino del necessario decoro urbano. Piazza Loreto appartiene a tutti noi e merita rispetto e attenzione. Chiediamo semplicemente ciò che dovrebbe essere normale: un ambiente pulito, decoroso e sicuro per tutti. Confido che questo appello non rimanga inascoltato e che si possa intervenire quanto prima“.

Bilardi sottolinea quindi la necessità di un’attenzione maggiore verso gli spazi pubblici, considerati patrimonio della comunità e luoghi fondamentali soprattutto per le famiglie e per i più piccoli. L’obiettivo dell’appello è ottenere un intervento rapido che possa restituire a Piazza Loreto una condizione di maggiore vivibilità e sicurezza.