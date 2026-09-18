“Reggio Calabria un concentrato di populismo? E’ una fake news enorme”

Reggio Calabria e il suo territorio al centro delle parole di Alfredo Antoniozzi, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, che interviene nel dibattito pubblico in vista delle elezioni suppletive ribadendo il valore culturale e identitario dell’area metropolitana reggina. Antoniozzi precisa di voler tenere distinto il tema politico da quello legato alla rappresentazione del territorio, sottolineando come Reggio, la Locride e l’area grecanica rappresentino, a suo giudizio, un patrimonio culturale di rilievo nazionale.

Il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera apre il suo intervento richiamando il principio democratico e la necessità di rispettare la volontà degli elettori. “Io sono un democratico e anche se sono di parte accetto sempre il responso popolare .Ma in vista delle suppletive di Reggio Calabria voglio solo dire che Reggio e la sua area sono un baluardo di cultura. E non lo dico per partecipare a discussioni sterili”. Antoniozzi sposta quindi l’attenzione dal confronto elettorale alla narrazione del territorio, contestando quelle che definisce rappresentazioni distorte della città e dell’area circostante.

“Reggio e la Locride sono testimonianza di bellezza autentica”

Nel suo intervento, Antoniozzi evidenzia il patrimonio culturale espresso dalla città di Reggio Calabria, dalla Locride e dai centri dell’area grecanica, richiamando il ruolo di autori, giovani talenti e personalità conosciute anche oltre i confini regionali. “Non voglio parlare delle elezioni ma di come viene dipinta Reggio da alcuni osservatori: cioè un concentrato di populismo. È una fake news enorme. Reggio, la Locride sono testimonianza di bellezza autentica. Ci sono giovani come Giuseppe Femia che hanno scritto di recente libri bellissimi, ci sono autori e personalità reggine famose nel mondo. Non sono di destra o di sinistra ma sono reggini. Tutta l’area grecanica è un patrimonio culturale enorme per l’Italia. Così come lo è la città con le sue testimonianze. È una delle 14 città più importanti d’Italia e come tale – conclude Antoniozzi – va considerata”.

Le parole di Antoniozzi si concentrano dunque sul valore storico, artistico e culturale dell’area reggina, indicando nella città e nei territori vicini una realtà caratterizzata da identità, tradizioni e produzioni culturali che, secondo il parlamentare, meritano maggiore riconoscimento. Un intervento che arriva nel contesto delle elezioni suppletive di Reggio Calabria, ma che lo stesso Antoniozzi sceglie di impostare soprattutto sul tema della percezione e della valorizzazione del territorio.