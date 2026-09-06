Reggio Calabria, un cittadino segnala: “in via Bruno Buozzi le erbacce hanno raggiunto le macchine”

Un cittadino scrive alla redazione di StrettoWeb per denunciare lo stato di via Bruno Buozzi tra rifiute ed erbacce presenti, chiedendo l’intervento dell’amministrazione. “Nell’ottica di una collaborazione tra cittadini e pubblica amministrazione, segnalo una situazione di estremo degrado dei marciapiedi della via Bruno Buozzi, a poche centinaia di metri da piazza De Nava. A parte rifiuti vari presenti da mesi e mai spazzati e raccolti, la situazione curiosa è un’erbaccia che ormai ha superato l’altezza della macchina parcheggiata a fianco dell’erbaccia stessa.

E la situazione, rifiuti ed erbacce che ricoprono marciapiedi e strade, è uguale in tutte le traverse che incrociano detta via. Urge provvedere“, si legge nella segnalazione del cittadino.