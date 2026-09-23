Reggio Calabria, tutto pronto per l’8° Memorial “Paolo Costantino” | INFO

Il 26 settembre un incontro socio-culturale dedicato al tema delle nuove circoscrizioni con esponenti del Consiglio comunale e circoscrizionale

locandina memorial

Si terrà sabato 26 settembre 2026, presso il Circolo Reggio Sud di via Sbarre Inferiori 84 a Reggio Calabria, l’8° Memorial “Paolo Costantino”, appuntamento dedicato alla memoria e al confronto su tematiche di interesse sociale e amministrativo. Nell’ambito della serata è previsto un dibattito socio-culturale curato dal dott. Rodolfo Malaspina, che avrà come tema centrale “Le nuove circoscrizioni”, un argomento legato all’organizzazione territoriale e al rapporto tra istituzioni e cittadini.

All’incontro prenderanno parte rappresentanti delle istituzioni cittadine, chiamati a confrontarsi sul ruolo delle nuove circoscrizioni e sulle prospettive amministrative per il territorio. Interverranno:

  • Dr. Demetrio Delfino, Consigliere del Comune di Reggio Calabria;
  • Dr. Marcantonino Malara, Consigliere del Comune di Reggio Calabria;
  • Dr. Aldo Azzarello, Consigliere circoscrizionale del Comune di Reggio Calabria.

L’iniziativa rappresenterà un momento di approfondimento e partecipazione, nel ricordo di Paolo Costantino e attraverso un confronto aperto sui temi legati alla vita amministrativa della città.

locandina memorial

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