Reggio Calabria, tutto pronto per l’8° Memorial “Paolo Costantino” | INFO

Si terrà sabato 26 settembre 2026, presso il Circolo Reggio Sud di via Sbarre Inferiori 84 a Reggio Calabria, l’8° Memorial “Paolo Costantino”, appuntamento dedicato alla memoria e al confronto su tematiche di interesse sociale e amministrativo. Nell’ambito della serata è previsto un dibattito socio-culturale curato dal dott. Rodolfo Malaspina, che avrà come tema centrale “Le nuove circoscrizioni”, un argomento legato all’organizzazione territoriale e al rapporto tra istituzioni e cittadini.

All’incontro prenderanno parte rappresentanti delle istituzioni cittadine, chiamati a confrontarsi sul ruolo delle nuove circoscrizioni e sulle prospettive amministrative per il territorio. Interverranno:

Dr. Demetrio Delfino , Consigliere del Comune di Reggio Calabria;

, Consigliere del Comune di Reggio Calabria; Dr. Marcantonino Malara , Consigliere del Comune di Reggio Calabria;

, Consigliere del Comune di Reggio Calabria; Dr. Aldo Azzarello, Consigliere circoscrizionale del Comune di Reggio Calabria.

L’iniziativa rappresenterà un momento di approfondimento e partecipazione, nel ricordo di Paolo Costantino e attraverso un confronto aperto sui temi legati alla vita amministrativa della città.