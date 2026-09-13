Reggio Calabria, tre giorni di musica nella Chiesa degli Artisti: omaggio alla Madonna e inaugurazione del pianoforte Bechstein | INTERVISTA

La Chiesa degli Artisti di San Giorgio al Corso di Reggio Calabria rinnova il suo legame con la musica, l’arte e la cultura con un percorso di appuntamenti dedicati alla Madonna della Consolazione. Tre giornate di celebrazioni e iniziative musicali accompagnano la comunità reggina, con un momento particolarmente atteso: l’inaugurazione del pianoforte Bechstein Filippo Francesco Diano, che sarà messo a disposizione dei giovani musicisti della città. A spiegare il significato dell’iniziativa è stato il parroco di San Giorgio al Corso, don Nuccio Cannizzaro, che ha evidenziato la volontà della Chiesa degli Artisti di continuare il proprio percorso nel segno della bellezza e della promozione culturale. “Come Chiesa degli Artisti tentiamo di andare avanti sulla strada della bellezza, della cultura musicale e dell’arte. Ogni anno riproponiamo l’omaggio alla Madonna attraverso alcuni di appuntamenti dedicati. Abbiamo iniziato ieri sera e finiremo domani”, ha dichiarato don Cannizzaro.

L’omaggio alla Madonna della Consolazione attraverso la musica

Il programma prende forma nel solco di una tradizione che unisce fede, musica e arte, valorizzando il ruolo della Chiesa degli Artisti come spazio culturale aperto alla città. Tra gli appuntamenti previsti figura il Concerto in onore della Madonna della Consolazione, con l’esecuzione di “Sancta Maria” op. K273 di Wolfgang Amadeus Mozart, affidata al Coro Polifonico S. Giorgio diretto da Bruno Tirotta, con la partecipazione dell’Orchestra S. Giorgio che si è svolto questa sera.

Il nuovo pianoforte Bechstein per i giovani musicisti reggini

Momento importante sarà l’inaugurazione del nuovo pianoforte Bechstein, dedicato a Filippo Francesco Diano. L’obiettivo, spiegato da don Nuccio Cannizzaro, è quello di creare una nuova opportunità per i giovani talenti della città, offrendo loro uno strumento di qualità all’interno di uno spazio dedicato alla cultura e all’arte. L’iniziativa punta dunque a rafforzare il ruolo della Chiesa degli Artisti come luogo di incontro e crescita per chi coltiva la passione per la musica, permettendo ai giovani interpreti di avere a disposizione un nuovo strumento per esprimere il proprio talento.