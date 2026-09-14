Reggio Calabria, trasporto scolastico gratuito anche nel 2026/2027: il Comune conferma il servizio per gli studenti dei 9 plessi chiusi

L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, guidata dal sindaco Francesco Cannizzaro, interviene sul tema del trasporto scolastico straordinario confermando anche per l’anno scolastico 2026/2027 il servizio gratuito rivolto agli studenti costretti a frequentare sedi alternative rispetto ai plessi di riferimento. La decisione arriva attraverso un provvedimento d’indirizzo finalizzato a garantire la piena tutela del diritto allo studio e a sostenere le famiglie che, a causa della chiusura di alcune strutture scolastiche cittadine, devono affrontare ogni giorno maggiori difficoltà logistiche ed economiche.

La situazione nasce dalle verifiche di vulnerabilità sismica condotte negli anni precedenti nell’ambito del progetto “Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria – Scuole belle e sicure”, che hanno interessato 23 plessi scolastici. A seguito degli accertamenti, nel settembre 2024 è stata disposta la chiusura di 9 scuole cittadine attraverso l’Ordinanza Sindacale n. 81/2024. Già negli anni precedenti il Comune aveva quindi attivato un servizio straordinario di trasporto scolastico per ridurre i disagi causati dallo spostamento degli alunni verso sedi alternative, introducendo in via eccezionale un regime di gratuità per le famiglie interessate. L’Amministrazione Cannizzaro ha scelto di confermare questo principio, garantendo la copertura totale dei costi attraverso l’utilizzo dei fondi destinati al diritto allo studio tramite la Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Studenti ancora in sedi alternative: il servizio resta invariato

Nonostante il quadro delle strutture scolastiche continui a presentare criticità, l’Amministrazione comunale ha deciso di mantenere attivo il servizio anche per il nuovo anno scolastico, considerando il trasporto una misura necessaria per accompagnare studenti e famiglie in attesa degli interventi definitivi sugli edifici.

Come confermato dalla nota del Settore “Grandi Opere – Programmazione LL.PP.” (prot. n. 216690 del 27/08/2026), infatti, permangono ancora le condizioni di indisponibilità dei plessi in attesa della definizione degli interventi necessari al loro ripristino. Per questo motivo numerosi alunni continueranno a frequentare, anche per l’anno scolastico 2026/2027, sedi differenti e più distanti rispetto al proprio territorio di riferimento.

Il trasferimento forzato comporta un importante impatto organizzativo ed economico sulle famiglie, per ragioni indipendenti dalla loro volontà. Per questo il Comune ha deciso di confermare l’intero impianto del servizio straordinario gratuito, mantenendo invariati tragitti, fermate e standard di sicurezza, così da evitare interruzioni o ulteriori disagi con la ripresa delle lezioni.

Iatì: “Sulla scuola nessuno deve restare indietro”

L’assessore Filomena Iatì ha spiegato le motivazioni alla base della scelta dell’Amministrazione: “L’obiettivo dell’Amministrazione Cannizzaro – spiega l’Assessore Filomena Iatì – è restituire agli studenti sedi scolastiche sicure e adeguate, attraverso una programmazione seria, senza continuare a rincorrere le emergenze. Nel frattempo, garantire il trasporto significa tutelare il diritto allo studio e non lasciare sole le famiglie. Perché sulla scuola nessuno deve restare indietro. La conferma del servizio rappresenta dunque una misura di sostegno immediata per le famiglie reggine, in attesa di una soluzione strutturale che consenta il ritorno degli studenti nelle proprie sedi scolastiche attraverso il completamento degli interventi necessari.