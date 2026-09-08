Reggio Calabria tra le migliori province d’Italia: premiata al Foro Italico la ricevitoria nella top 10 Sisal

Reggio Calabria conquista un posto tra le realtà più virtuose d’Italia nella classifica nazionale Sisal, entrando nella top 10 delle province italiane per risultati ottenuti dai propri ricevitori. Un riconoscimento che valorizza il lavoro svolto sul territorio e che porta il nome della città dello Stretto alla ribalta in un contesto nazionale. La posizione raggiunta rappresenta un traguardo significativo non soltanto per la singola attività premiata, ma per l’intero territorio reggino, che si distingue così per professionalità, capacità organizzativa e qualità del servizio offerto ai cittadini.

La cerimonia al Foro Italico alla presenza del presidente del CONI

I primi dieci ricevitori d’Italia della graduatoria Sisal sono stati invitati a Roma, in una delle location più prestigiose dello sport italiano: una storica sala del Foro Italico. L’incontro ha visto la partecipazione del presidente del CONI Luciano Buonfiglio, che ha accolto i protagonisti della classifica nazionale in occasione della presentazione della nuova collaborazione tra CONI e Sisal. L’accordo rappresenta un progetto destinato a coinvolgere anche la Squadra Olimpica Italiana in vista dei prossimi Giochi Olimpici, rafforzando il legame tra sport, territorio e iniziative di promozione dei valori olimpici.

Un riconoscimento che valorizza il territorio reggino

L’invito ricevuto dalla realtà reggina assume quindi un valore particolarmente importante: essere tra le prime dieci province italiane nella classifica Sisal significa rappresentare un’eccellenza nel panorama nazionale e portare il nome di Reggio Calabria in una vetrina di prestigio. Un risultato che conferma come anche le realtà del Sud Italia possano distinguersi attraverso impegno, competenza e capacità di innovare, contribuendo alla crescita di un settore che negli anni ha sviluppato un rapporto sempre più stretto con le comunità locali. La presenza al Foro Italico di Roma diventa così un ulteriore motivo di orgoglio per Reggio Calabria e per tutta la provincia, protagonista di un riconoscimento che premia il lavoro quotidiano e il legame con il territorio.