Reggio Calabria, torna la Rassegna del Teatro Popolare: 6 serate a Piazza Castello. I dettagli

Il teatro popolare reggino torna protagonista con la III Rassegna del Teatro Popolare, l’iniziativa promossa dalla FITA – Federazione Italiana Teatro e Arti, Comitato Provinciale di Reggio Calabria, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria. La manifestazione è stata presentata giovedì 17 settembre nella prestigiosa Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, alla presenza delle compagnie teatrali del circuito FITA coinvolte nell’evento, del presidente del Comitato Provinciale FITA di Reggio Calabria Michele Carilli, del consigliere provinciale FITA Giuseppe Lombardo, del tesoriere nazionale FITA Giuseppe “Pepè” Minniti e del consigliere comunale Zera Falduto in rappresentanza dell’Amministrazione cittadina. La rassegna si svolgerà dal 18 al 23 settembre in Piazza Castello e rappresenta un appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale cittadino, nato con l’obiettivo di valorizzare il teatro popolare come strumento di conservazione e trasmissione della memoria, della cultura e delle tradizioni del territorio.

Carilli: “Il teatro è sempre stato parte integrante dei momenti di festa della nostra città”

Ad aprire gli interventi è stato il presidente provinciale FITA Michele Carilli, che ha ricordato il legame storico tra il teatro e i festeggiamenti settembrini in onore della Madonna della Consolazione, una tradizione che negli anni ha avvicinato generazioni di cittadini al palcoscenico e alla cultura teatrale. “Il teatro – ha sottolineato Carilli – è sempre stato parte integrante dei momenti di festa della nostra città. Da tre anni la FITA ha avviato una collaborazione con le Amministrazioni comunali con l’intento di creare un legame stabile e costruttivo che possa garantire continuità, organizzazione e qualità alle iniziative dedicate al teatro popolare”. Il presidente ha quindi illustrato il programma della rassegna, presentando le cinque serate che vedranno protagoniste le compagnie del territorio, ognuna con il proprio spettacolo e con una propria interpretazione della tradizione teatrale reggina.

Lombardo: “Dietro ogni spettacolo ci sono sacrifici, prove e tanta passione”

È intervenuto successivamente il consigliere provinciale FITA Giuseppe Lombardo, che ha posto l’attenzione sul lavoro quotidiano delle compagnie teatrali e sull’impegno necessario per mantenere viva questa forma di espressione culturale. “Dietro ogni spettacolo ci sono sacrifici, prove e tanta passione. Questa rassegna è soprattutto il risultato della volontà delle compagnie di lavorare insieme per mantenere vivo il teatro popolare e trasmettere alle nuove generazioni la nostra cultura e le nostre tradizioni”.

Nel corso della presentazione ha preso la parola anche il tesoriere nazionale FITA Giuseppe “Pepè” Minniti, che ha ringraziato l’Amministrazione Comunale per aver garantito continuità al rapporto costruito negli anni precedenti, permettendo alla rassegna di proseguire il proprio percorso. Minniti ha sottolineato come il teatro popolare rappresenti molto più di un semplice momento di spettacolo: è un patrimonio attraverso cui vengono tramandati linguaggi, usanze, storie e valori profondamente legati all’identità della comunità. “È giusto portare avanti le cose buone – è stato il senso del suo intervento – soprattutto quando si parla di cultura e tradizione. Le iniziative che funzionano e che riescono a coinvolgere il territorio devono poter continuare nel tempo, creando un patrimonio condiviso che appartenga a tutta la comunità”.

Falduto: il sostegno dell’Amministrazione alla cultura teatrale

A chiudere gli interventi è stato il consigliere comunale Zera Falduto, che ha portato ai presenti i saluti del sindaco di Reggio Calabria e ha manifestato il sostegno dell’Amministrazione alla manifestazione. Falduto ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla FITA e dalle compagnie teatrali reggine, evidenziando il valore di una realtà associativa che, attraverso il proprio impegno, contribuisce ad animare la città e a mantenere vive espressioni culturali radicate nella tradizione locale. La collaborazione tra istituzioni e mondo associativo rappresenta un elemento fondamentale per creare occasioni di partecipazione e offrire alla cittadinanza momenti di cultura e condivisione, mettendo al centro il lavoro, la passione e la creatività delle compagnie reggine.

Piazza Castello palcoscenico della rassegna dal 18 al 23 settembre

La III Rassegna del Teatro Popolare prenderà il via venerdì 18 settembre con la serata inaugurale e proseguirà fino al 23 settembre con un ricco calendario di appuntamenti. Per cinque serate Piazza Castello diventerà un luogo di incontro, cultura e spettacolo, offrendo al pubblico la possibilità di riscoprire il valore del teatro popolare e, attraverso di esso, una parte importante della storia e dell’identità della comunità reggina. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00 e saranno ad ingresso libero. La FITA e tutte le compagnie partecipanti invitano la cittadinanza a partecipare numerosa e a condividere questo momento dedicato alla festa, alla cultura e alla tradizione. Il teatro popolare continua così a vivere attraverso una comunità che sceglie di custodirlo, sostenerlo e tramandarlo alle nuove generazioni.