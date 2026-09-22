Reggio Calabria, torna il Cilea Opera Festival: 15 appuntamenti tra musica, grandi interpreti e omaggio ai maestri della lirica | INTERVISTE

La grande musica torna protagonista a Reggio Calabria con la seconda edizione del Cilea Opera Festival, la rassegna dedicata al compositore reggino Francesco Cilea, presentata nella Sala Umberto Boccioni di Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Nel corso dell’incontro è stato illustrato il programma della nuova edizione del Festival, con i numerosi appuntamenti, gli artisti coinvolti e le iniziative che accompagneranno il pubblico nel nome di uno dei più importanti protagonisti della musica lirica italiana. La manifestazione punta a valorizzare il patrimonio musicale legato a Francesco Cilea, ma allo stesso tempo amplia il proprio sguardo verso altri grandi autori della storia della musica, con un percorso che coinvolgerà anche Mozart e Giuseppe Verdi.

Cilea Opera Festival 2026, 15 appuntamenti tra Reggio Calabria e Palmi

La seconda edizione del Cilea Opera Festival proporrà complessivamente 15 appuntamenti, distribuiti tra Reggio Calabria e Palmi: dieci eventi si svolgeranno nel capoluogo reggino e cinque nella città della Piana. Un calendario articolato che accompagnerà il pubblico dal 15 ottobre al 20 novembre 2026, con concerti, appuntamenti cameristici, incontri dedicati alla lirica e produzioni che metteranno al centro il rapporto tra musica, territorio e cultura. La direzione artistica è affidata ad Alessandro Tirotta, che ha sottolineato il valore di una rassegna nata per celebrare Cilea ma capace di abbracciare un repertorio più ampio.

Il programma: concerti, opere e omaggi ai grandi compositori

Il calendario del Cilea Opera Festival 2026 si aprirà il 15 ottobre al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria con il concerto inaugurale del Festival, affidato al pianista Antonio Di Cristofano e all’Ensemble d’Archi OTC, con musiche di Mozart, Cilea e altri autori. Tra gli appuntamenti in programma figurano il concerto dell’Orchestra di Fiati Giuseppe Serra di Delianuova a Palmi, il progetto “Cilea Food” al Museo del Bergamotto, concerti da camera, recital pianistici e momenti dedicati ai giovani musicisti. Uno spazio particolare sarà riservato anche alla lirica, con il concerto finale dedicato a “L’Arlesiana”, opera di Francesco Cilea, in programma il 20 novembre al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria con l’Ensemble Orchestrale OTC. Tra gli eventi più attesi anche il concerto sinfonico “Omaggio a Mozart”, con l’Orchestra del Teatro Cilea, e la rappresentazione di “Rigoletto” di Giuseppe Verdi, inserita nel percorso Scuole all’Opera.

Daniele Romeo: “un evento culturale che mette al centro Cilea”

Durante la presentazione è intervenuto anche il consigliere comunale di Reggio Calabria Daniele Romeo, che ha evidenziato il valore culturale della manifestazione.

Romeo: “evento culturale importante con appuntamenti a Reggio e Palmi”

Il consigliere comunale Daniele Romeo ha dichiarato a StrettoWeb: “è un evento culturale molto importante, che dà il senso dell’attenzione che l’attuale amministrazione comunale e metropolitana sta riservando a iniziative di questo genere. Un appuntamento che coinvolge un po’ tutta la provincia, in particolare Reggio e Palmi, e che mette al centro la figura di Cilea”.

Tirotta: “al Festival parteciperanno artisti internazionali di prestigio”

Il direttore Alessandro Tirotta spiega: “è un festival dedicato a Cilea, ma ci occuperemo anche di Mozart e Giuseppe Verdi. Sono previsti 15 appuntamenti, di cui 10 a Reggio Calabria e 5 a Palmi. Parteciperanno artisti internazionali di grandissimo prestigio”.