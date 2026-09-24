Reggio Calabria, torna il bando Premi per l’Innovazione: in palio fino a 35 mila euro per le imprese. Come e dove presentare domanda | INFO

Premiare le imprese che scelgono di innovare, trasformando processi, prodotti e servizi attraverso la tecnologia e la sostenibilità. È questo l’obiettivo della nuova edizione del Bando “Premi per l’Innovazione”, promosso dalla Camera di commercio di Reggio Calabria tramite l’Azienda Speciale IN.FORM.A. e in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria. L’iniziativa punta a valorizzare i progetti già realizzati dalle micro, piccole e medie imprese della Città Metropolitana di Reggio Calabria che abbiano introdotto soluzioni innovative capaci di migliorare la competitività aziendale e produrre ricadute positive sul territorio.

Il bando rientra nelle attività del Punto Impresa Digitale (PID) della Camera di commercio e mette a disposizione tre premi economici da 10.000, 6.000 e 4.000 euro. A questi riconoscimenti potranno aggiungersi fino a tre Menzioni Speciali “PN Metro Plus”, ciascuna del valore di 5.000 euro, assegnate dal Comune di Reggio Calabria nell’ambito del progetto RC 1.1.3.1.a – Sostegno Start up e PMI, finanziato dal PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027.

Mammoliti: “Premiamo da oltre 20 anni chi crea innovazione”

La nuova edizione conferma il percorso avviato negli anni dalla Camera di commercio e dall’Azienda Speciale IN.FORM.A. per accompagnare il tessuto produttivo locale verso le sfide della doppia transizione digitale ed ecologica. Il presidente dell’Azienda Speciale Fabio Mammoliti sottolinea il valore storico dell’iniziativa e l’ampliamento dei riconoscimenti previsti per il 2026.

“Da più di 20 anni premiamo le imprese che creano o adottano soluzioni innovative avanzate. Quest’anno abbiamo aumentato il numero dei premi da assegnare per essere sempre più concretamente vicini alle eccellenze della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Storicamente al bando Premi per l’Innovazione partecipano imprese operanti in vari settori, quindi anche aziende di settori tradizionali che hanno saputo cogliere le sfide e le potenzialità dell’innovazione e della sostenibilità. Siamo sicuri che verranno candidati progetti di altissimo livello, in ambito di transizione digitale ed ecologica, capaci di incidere significativamente sullo sviluppo del nostro territorio”, dichiara Fabio Mammoliti.

Chi può partecipare e quali progetti saranno premiati

Il bando è rivolto alle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori con sede legale o unità locale nella circoscrizione della Camera di commercio di Reggio Calabria. Le candidature dovranno riguardare iniziative realizzate dal 1° gennaio 2026 ed entro la data di presentazione della domanda, con un contenuto innovativo coerente con gli obiettivi della doppia transizione digitale ed ecologica.

Potranno partecipare sia aziende nate nei comparti tecnologicamente più avanzati sia imprese appartenenti ai settori tradizionali che abbiano saputo innovare prodotti, servizi, processi produttivi o modelli organizzativi. L’obiettivo è riconoscere il valore di quelle realtà che hanno scelto di investire nel cambiamento, nella ricerca di nuove soluzioni e nella crescita sostenibile.

Tramontana: “Sostenere un ecosistema favorevole alla trasformazione”

Il presidente della Camera di commercio di Reggio Calabria, Antonino Tramontana, evidenzia il ruolo del bando come strumento di accompagnamento per le imprese del territorio, non soltanto attraverso il premio economico ma anche attraverso la valorizzazione delle esperienze più significative. “L’innovazione è più vicina di quanto pensiamo. Con il bando Premi per l’Innovazione vogliamo non solo premiare l’ingegno delle nostre imprese, ma anche sostenere un ecosistema favorevole alla trasformazione digitale ed ecologica del tessuto produttivo, in cui le imprese si sentano affiancate nel loro percorso di crescita”, dichiara Antonino Tramontana.

Cannizzaro: “Un sostegno concreto a chi investe nel futuro”

Anche il Comune di Reggio Calabria conferma il proprio sostegno all’iniziativa. Il sindaco Francesco Cannizzaro sottolinea il valore strategico dell’innovazione per lo sviluppo economico della città e dell’intera area metropolitana, ribadendo l’importanza di sostenere imprese capaci di guardare oltre le difficoltà del presente. “L’innovazione è una delle chiavi per rendere più competitivo il nostro territorio e creare nuove opportunità di crescita e sviluppo. La nostra Amministrazione è al fianco delle imprese che investono nel futuro, nel rinnovo, nel cambiamento, nell’originalità, valorizzando idee, competenze e capacità di guardare oltre. Tenendo sempre come comun denominatore il merito. E infatti questo bando rappresenta un ulteriore strumento concreto per sostenere chi innova e contribuisce, ogni giorno, allo sviluppo di Reggio Calabria e della sua Città Metropolitana”, afferma il sindaco.

Domande entro il 31 ottobre: la valutazione affidata a un comitato tecnico

Le imprese interessate dovranno essere attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese, con il pagamento del diritto annuale e con gli obblighi contributivi previsti. Non potranno beneficiare dell’edizione 2026 le aziende che abbiano già ottenuto un premio o una menzione nell’ambito del Bando “Premi per l’Innovazione” 2025.

Le candidature potranno essere presentate fino al 31 ottobre 2026, esclusivamente tramite la PEC dell’impresa candidata all’indirizzo informa@rc.legalmail.camcom.it, indicando nell’oggetto la dicitura “Premi per l’innovazione 2026” e la denominazione dell’impresa.

A valutare i progetti sarà un apposito Comitato Tecnico di Valutazione, che individuerà le imprese vincitrici sulla base dei criteri stabiliti dal bando. Il testo completo dell’avviso e la modulistica sono disponibili sul sito istituzionale della Camera di commercio di Reggio Calabria, nella sezione dedicata ai bandi e agli avvisi.