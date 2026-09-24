Reggio Calabria, torna il Bando “Premi per l’Innovazione”: 20 mila euro alle imprese che guardano al futuro

Più riconoscimenti per premiare le imprese che scelgono di innovare, investendo nella trasformazione digitale ed ecologica. Torna anche nel 2026 il Bando “Premi per l’Innovazione” promosso dalla Camera di commercio di Reggio Calabria, tramite l’Azienda Speciale IN.FORM.A. e in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria. L’iniziativa punta a valorizzare progetti già realizzati dalle micro, piccole e medie imprese della Città Metropolitana di Reggio Calabria, capaci di introdurre nuove tecnologie, migliorare processi, prodotti e servizi o sviluppare soluzioni innovative con ricadute concrete sulla competitività aziendale e sul territorio. Il bando rientra tra le attività del Punto Impresa Digitale (PID) camerale e prevede tre premi, rispettivamente da 10.000, 6.000 e 4.000 euro. A questi potranno aggiungersi fino a tre Menzioni Speciali “PN Metro Plus”, ciascuna del valore di 5.000 euro, assegnate dal Comune di Reggio Calabria nell’ambito del progetto RC 1.1.3.1.a – Sostegno Start up e PMI, finanziato dal PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027.

“Da più di 20 anni premiamo le imprese che creano o adottano soluzioni innovative avanzate. Quest’anno abbiamo aumentato il numero dei premi da assegnare per essere sempre più concretamente vicini alle eccellenze della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Storicamente al bando Premi per l’Innovazione partecipano imprese operanti in vari settori, quindi anche aziende di settori tradizionali che hanno saputo cogliere le sfide e le potenzialità dell’innovazione e della sostenibilità. Siamo sicuri che verranno candidati progetti di altissimo livello, in ambito di transizione digitale ed ecologica, capaci di incidere significativamente sullo sviluppo del nostro territorio“, dichiara Fabio Mammoliti, Presidente dell’Azienda Speciale IN.FORM.A..

Il bando è aperto alle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori con sede legale o unità locale nella circoscrizione della Camera di commercio di Reggio Calabria. Le candidature dovranno riguardare iniziative realizzate dal 1° gennaio 2026 ed entro la data di presentazione della domanda. I progetti dovranno avere un forte contenuto innovativo e risultare coerenti con le strategie legate alla doppia transizione digitale ed ecologica. Spazio, dunque, sia alle imprese nate nei comparti più tecnologici sia alle realtà dei settori tradizionali che abbiano saputo innovare prodotti, servizi, processi o modelli organizzativi.

“L’innovazione è più vicina di quanto pensiamo. Con il bando Premi per l’Innovazione vogliamo non solo premiare l’ingegno delle nostre imprese, ma anche sostenere un ecosistema favorevole alla trasformazione digitale ed ecologica del tessuto produttivo, in cui le imprese si sentano affiancate nel loro percorso di crescita”, dichiara Antonino Tramontana, Presidente della Camera di commercio di Reggio Calabria.

Francesco Cannizzaro, Sindaco di Reggio Calabria sottolinea che “L’innovazione è una delle chiavi per rendere più competitivo il nostro territorio e creare nuove opportunità di crescita e sviluppo. La nostra Amministrazione è al fianco delle imprese che investono nel futuro, nel rinnovo, nel cambiamento, nell’originalità, valorizzando idee, competenze e capacità di guardare oltre. Tenendo sempre come comun denominatore il merito. E infatti questo bando rappresenta un ulteriore strumento concreto per sostenere chi innova e contribuisce, ogni giorno, allo sviluppo di Reggio Calabria e della sua Città Metropolitana“.

Le imprese partecipanti dovranno, tra l’altro, essere attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese, con il pagamento del diritto annuale e con gli obblighi contributivi. Non potranno, inoltre, beneficiare dell’edizione 2026 le imprese che abbiano già ottenuto un premio e/o una menzione nell’ambito del Bando “Premi per l’Innovazione” 2025.

Le candidature potranno essere presentate fino al 31 ottobre 2026, esclusivamente tramite la PEC dell’impresa candidata all’indirizzo informa@rc.legalmail.camcom.it, indicando nell’oggetto la dicitura “Premi per l’innovazione 2026” e la denominazione dell’impresa. A valutare i progetti sarà un apposito Comitato Tecnico di Valutazione, che individuerà le imprese vincitrici sulla base dei criteri stabiliti dal bando. Il testo completo dell’avviso e la modulistica sono disponibili sul sito istituzionale della Camera di commercio di Reggio Calabria, nella sezione Bandi e avvisi.