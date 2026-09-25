Reggio Calabria, TARI 2026: ecco la data da ricordare per evitare ritardi nel pagamento | INFO UTILI

Mercoledì 30 settembre 2026 è il termine ultimo per il pagamento della terza rata della TARI – Acconto 2026 per i contribuenti del Comune di Reggio Calabria. A comunicarlo è Hermes Servizi Metropolitani, la società che gestisce i servizi legati alla riscossione, che invita gli utenti a rispettare la scadenza prevista per evitare eventuali irregolarità nei versamenti. L’avviso riguarda tutti coloro che devono procedere al pagamento della rata relativa alla Tassa sui Rifiuti (TARI), il tributo destinato alla copertura dei costi del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani.

TARI Reggio Calabria 2026: ecco quando scade la terza rata dell’acconto

La data da segnare sul calendario è quindi quella di mercoledì 30 settembre 2026. Entro questa giornata dovrà essere effettuato il versamento della terza rata dell’acconto TARI 2026 secondo le modalità indicate nell’avviso ricevuto dai contribuenti. La comunicazione di Hermes Servizi Metropolitani punta a ricordare l’importanza del rispetto delle scadenze fiscali legate alla TARI, un appuntamento che interessa ogni anno migliaia di famiglie, attività commerciali e imprese presenti sul territorio comunale. Il pagamento della tassa sui rifiuti rappresenta un passaggio fondamentale per garantire la continuità del servizio di igiene urbana, dalla raccolta dei rifiuti alla gestione dell’intero ciclo ambientale.

Come pagare la TARI: il versamento deve essere effettuato tramite F24

Per effettuare il pagamento della terza rata TARI – Acconto 2026, i contribuenti dovranno utilizzare il modello F24, lo strumento ordinario previsto per il versamento dei tributi locali. Nel modello di pagamento devono essere inseriti correttamente i dati riportati nell’avviso ricevuto, così da consentire la corretta attribuzione dell’importo versato alla posizione tributaria del contribuente. Il pagamento tramite F24 può essere effettuato attraverso i diversi canali abilitati, secondo le modalità normalmente utilizzate dai cittadini per i versamenti fiscali.

Avviso TARI smarrito o mai ricevuto: come recuperare il documento online

Hermes Servizi Metropolitani ha inoltre chiarito cosa fare nel caso in cui l’avviso di pagamento non sia stato ricevuto oppure sia stato smarrito. I contribuenti possono recuperare autonomamente il documento accedendo all’area riservata del sito www.hermesrc.it, entrando nella sezione “Accedi ai Servizi / Bollette”. Attraverso questa piattaforma digitale è possibile consultare la propria posizione e scaricare l’avviso necessario per procedere al pagamento della TARI 2026.

TARI, un appuntamento fiscale importante per cittadini e imprese

La Tassa sui Rifiuti è uno degli adempimenti fiscali locali più rilevanti per cittadini e attività economiche. Il pagamento delle rate previste consente agli enti locali e ai soggetti gestori di programmare e sostenere il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Per questo motivo, il rispetto della scadenza del 30 settembre 2026 rappresenta un passaggio importante per evitare ritardi nei pagamenti e garantire la regolarità della propria posizione contributiva. L’invito rivolto da Hermes Servizi Metropolitani ai contribuenti è dunque quello di verificare per tempo la disponibilità dell’avviso, controllare gli importi indicati e procedere al versamento entro il termine stabilito.

Reggio Calabria, tutte le informazioni sulla scadenza TARI 2026

In sintesi, per la TARI Acconto 2026 a Reggio Calabria:

la terza rata deve essere pagata entro mercoledì 30 settembre 2026 ;

deve essere pagata entro ; il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24 ;

; in caso di mancata ricezione o smarrimento dell’avviso, il documento può essere scaricato dall’area riservata del sito Hermes Servizi Metropolitani, nella sezione “Accedi ai Servizi / Bollette”.

Una comunicazione che punta quindi a facilitare gli adempimenti dei cittadini e a ricordare una delle principali scadenze fiscali del mese di settembre.