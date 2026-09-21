Reggio Calabria sul tetto d’Italia nel calcio amatoriale: la Greffa Mosorrofa conquista il titolo ASC 2026

La stagione sportiva ASC Calabria non è ancora iniziata, ma già può festeggiare per il raggiungimento di un traguardo straordinario. Ed infatti, il primo week end di settembre i campi di Cattolica e di Misano Adriatico sono stati il palcoscenico delle Finali Nazionali dei Campionati di Calcio Amatori A.S.C. alle quali hanno partecipato cinque squadre calabresi distribuite tra le categorie di calcio A/11, A/8 e A/5. Un trionfo non solo per le squadre partecipanti, ma per tutto il calcio amatoriale calabrese, avendo partecipato ad una competizione coinvolgente squadre di altissimo livello tecnico.

Non è una novità per la categoria calcio amatoriale ASC Calabria, essendo coinvolte squadre già detentrici di titoli conquistati nelle scorse stagioni, come gli Hammers di Catanzaro che hanno confermato la supremazia nella categoria Calcio A/11, confermandosi Campioni d’Italia A.S.C. 2026 ed ancor prima nel 2025. Ma l’impresa storica degli Hammers non costituisce una semplice vittoria o una riconferma del titolo già acquisito, ma ha scritto una pagina indimenticabile nella storia del calcio amatoriale ASC, consacrando la squadra del Presidente Tonino Pironaci come dominatrice incontrastata nella categoria del calcio A/11.

Nella categoria calcio A/11 il terzo prestigioso podio è stato meritatamente conquistato da una formazione reggina

Sempre nella categoria calcio A/11 il terzo prestigioso podio è stato meritatamente conquistato da un’altra formazione calabrese, precisamente di Reggio Calabria, ossia il San Pietro Calcio 2010, guidato da Mister Domenico Chirico e capitanata dal Presidente Francesco Gallo che ha lottato sino all’ultimo, sfiorando la possibilità di disputare la finale contro l’altra squadra calabrese.

Anche nella categoria del Calcio A/8 non sono mancate emozioni. La Longobarda di Rossano Calabro del Presidente Giuseppe Mollo e trascinata dal capitano Giovanni Vulcano, già detentrice del titolo conquistato lo scorso anno, ha lottato sino all’ultimo per salire sul podio. Stesso dicasi per la No Name di Catanzaro del Presidente Luca Noto che ha sfiorato l’accesso alla finale per il terzo e quarto posto, vedendo sfumare l’obiettivo solamente per la peggior differenza reti. Entrambe le squadre hanno combattuto sino all’ultimo, dimostrando tenacia, capacità tecnica e tattica.

Reggio Calabria sul tetto d’Italia nel calcio amatoriale

Se a Cattolica il calcio amatoriale calabrese è salito sul podio nelle categorie calcio A/11 e A/8, sui campi di Misano Adriatico, dove sono andate in scena le Finali Nazionali A.S.C. di Calcio A/5, il calcio amatoriale ha visto primeggiare, vincendo tutti gli incontri disputati, la Greffa Mosorrofa di Reggio Calabria diretta dal mister-giocatore Vittorio Russo, ottenendo oltre che meritatamente il titolo italiano A.S.C. per l’anno 2026.

Soddisfazione per i risultati ottenuti è stata espressa da parte del Responsabile calcio A.S.C. Calabria

Grande soddisfazione per i risultati ottenuti è stata espressa da parte del Responsabile calcio A.S.C. Calabria, Patrizio Gemello. “Con le finali nazionali si chiude una stagione positiva sotto tutti i punti di vista dal punto di vista calcistico per l’A.S.C. calcio Calabria, con un incremento di tesserati, di società e di squadre, di gironi nelle diverse provincie e nel contempo di un sostanziale innalzamento del tasso tecnico di tutte formazioni scerse in campo nella nostra regione. I risultati ottimi a livello nazionale sono anche frutto del lavoro, delle scelte e della programmazione costante del settore calcio in Calabria”.

“Una stagione calcistica intensa quella che è appena terminata, che ha portato sul tetto d’Italia il calcio amatori calabrese”

Entusiasta il Presidente ASC Calabria, Antonio Eraclini. “Una stagione calcistica intensa quella che è appena terminata, che ha portato sul tetto d’Italia il calcio amatori calabrese. Un prestigio non solo per le squadre partecipanti, ma per tutto lo sport ASC al di là della categoria del calcio. Con il settore tecnico di Calcio ASC Calabria ad ogni stagione otteniamo sempre più risultati sia in termini qualitativi che quantitativi e questo, non mi stancherò mai di dirlo, avviene grazie alle capacità tecniche ed organizzative dello Staff e dei Responsabili. Un plauso, quindi a Patrizio Gemello, Responsabile calcio A.S.C. Calabria che, sono certo, ci stupirà ancora nell’imminente stagione sportiva di calcio 2026/2027″.